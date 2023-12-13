世芯獲外資大讚 樂觀情境目標價上看4200元 股價再刷歷史新高

花旗發布半導體產業報告，認為AI ASIC機會將加速，相關概念股中，看好台積電與世芯-KY（3661），將其評等為「買進」，台積電目標價720元、世芯-KY目標價調升為3,840 元，樂觀情境下目標價更上看4,200元。激勵世芯-KY股價再刷歷史新高，今（13）日股價開高走高，盤中上揚1.4%至3,570元。

花旗表示，除了 NVIDIA 和 AMD 的 GPU 解決方案之外，由於AI工作負載的特殊性，雲端服務供應商CSP 發現其 AI ASIC 具有更好的成本和能源效率，因為它們是根據 AI 工作負載的需求精確定制的，因此，雲端服務供應商將投資用於雲端AI服務的 AISC。

花旗於報告中點名看好台積電與世芯-KY，將受益於不斷增長的AI需求，對台積電維持「買進」評等、目標價720元；調升世芯-KY目標價至3,840 元，並進一步指出，若在NRE項目及營收貢獻超預期樂觀情境下，目標價更可上看4200元；而認為創意（3443）可能需要時間才能看到更實質的上升空間，因此給予其「賣出」評等、目標價調降為1440元。

花旗指出，看好世芯-KY的 AI ASIC 業務長期成長潛力，基於強勁的訂單可見性，將世芯2024年與2025年獲利預測分別上調13%與18%，將其目標價調升為 3,840 元，並指出，若是NRE項目及營收貢獻超預期，2023年至2025 年之銷售額與獲利的複合年成長率達 49%／57%的樂觀情境之下，目標價可上看4200元。

花旗表示，隨著更多的CoWoS技術恢復，預期世芯-KY的動能將於今年第4季成長，展望後市，還有包括來自亞馬遜網路服務（AWS）的訂單仍然強勁，預計現有推理產品的營收將穩定年成長 40-50%、以及英特爾於2024 年將推出新型號Gaudi 3AI加速器（基於 TSMC N5）的新進展；此外，還有Sony ISP 和亞馬遜 Kindle 及IoT產品帶來的消費性產品優勢；以及世芯-KY在2025 年將開始拓展汽車領域的新業務等。

而對於創意，花旗表示，創意的AI ASIC在與微軟的合作下預計將於2024年開始貢獻收入，然而，考慮到市場主要仍由輝達（Nvidia）和部分由AMD提供的通用GPU解決方案所主導，微軟的Maia 100和客製化晶片 Cobalt的出貨量和貢獻將相對有限。

此外，創意預期2024年AI ASIC在銷售貢獻為15-20%，而微軟是其最大客戶。花旗認為，這無法彌補其目前NAND和與網絡相關業務的下滑。此外，考慮到其為微軟專案提供的基於基板的後端的一站式解決方案不斷崛起，預期其毛利率在 2024 年將出現下滑。因此，調降其目標價將至1440元、評等為「賣出」。