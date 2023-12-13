台股輪動快速、短線高檔整理 法人：看好明年倍數成長契機

FOMC會議將於12月14日迎來今年的最後一次，後續升息疑慮消除，近期台股類股輪動快速，短線高檔整理，產業上可觀察AI族群，法人建議，可透過主動式台股基金，參與中長期的成長行情，持續看好明年倍數成長契機。

根據投信投顧公會資料，10月國內股票型基金規模達4,293億元，已是連續6個月站上4,000億元大關，今年以來規模成長率高達26.4%，10月淨申購規模高達56億元，可見到國內股票型基金受到投資人歡迎熱愛程度續位於高位。

觀察今年以來135檔主動式台股基金平均績效達47.1%，前十名基金表現，冠軍日盛新台商基金報酬率高達102.0%，另有六檔報酬率站上80%基金，包括日盛MIT主流基金、路博邁台灣5G股票基金、野村高科技基金、日盛上選基金、日盛台灣永續成長股息基金、野村e科技基金，分別有90.7%、87.6%、86.8%、86.4%、84.0%、83.3%。

日盛上選基金研究團隊表示，上市櫃營收連七個月站穩3兆，台股基本面堅實，加上選舉行情支撐，類股良性輪動，且近期台美科技龍頭企業亦皆表現亮好，看好科技產業庫存來到尾聲，2024年可望迎來復甦。

美國11月非農新增就業人數超出市場預期，上升至19.9萬，顯現美國經濟仍強，而根據FedWatch預測，明年3月、5月降息一碼至5.00%~5.25%的機率則分別有43.8%、49.8%。市場對降息的預期持續增強，持續引領股市動能。