永續投資綠色金融 康和證新增 ESG ETF 投資專區

ESG永續投資蔚為風潮，康和證券（6016）於好康fun心投平台新增ESG ETF投資專區。「ESG」的概念首先由聯合國全球契約組織（UN GlobalCompact）於 2004 年提出，代表環境（Environment）、社會（Social）和公司治理（Governance）三個方面，也被視為企業永續經營的重要關鍵。

永續投資就是將ESG因素納入投資分析和決策的投資流程中，並進而了解企業ESG表現是否符合永續發展目標；康和證券用行動支持永續投資，建立ESGETF專區協助客戶參與永續投資。

台灣、美國、日本、韓國全都做出實現淨零碳排的承諾，且機構投資人不再以單純利潤為導向，相當多的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，不難看出「永續投資」已成顯學，並期望創造未來實際美好的生活。根據證交所統計，截至今年11月底止，有關ESG ETF在證交所掛牌共有9檔，合計資產規模3,142億；其它追蹤ESG相關指數之ETF在證交所掛牌共有七檔，資產規模205億。

ESG投資熱潮同樣吸引全球資金，根據統計，截至今年11月中旬止，全球共計1,031檔ESG永續主題股票型基金，資金淨流入208.66億美元，基金規模4162.3億美元。

聯合國氣候峰會COP28於日前在杜拜登場，並推出幾項重要承諾，其中包括美國、加拿大與肯亞等63個國家響應支持的「全球冷卻行動承諾」，各國應在2050年達成減少冷卻設備的相關碳排，目標是比2022年減排至少68%。同時超過百國同意一項重大承諾，將在2030年之前，把全球再生能源裝置容量提高到目前水準的三倍。

康和證以「環境永續、顧客價值、幸福職場、社會共榮、公司治理等五大目標做為永續發展策略。並致力以「幸福、健康、永續」打造良好之職場工作環境，今年同時取得「ISO 45001 職業安全衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統」雙認證，並首獲教育部體育署的運動企業認證、勞動部職安署之健康勞動力永續領航企業績優肯定、1111企業幸福金獎等榮譽，一步一腳印落實ESG永續經營。