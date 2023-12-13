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00919成今年 ETF 規模成長王 12月15日為配息最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
前十大台股ETF今年來規模成長變化(資料來源︰CMoney)
前十大台股ETF今年來規模成長變化(資料來源︰CMoney)

2023年台股ETF熱度四射，攻占投資人荷包火力全開，台股前十大ETF規模共新台幣1.199兆元，占台股ETF總規模1.398兆元的近九成。

以規模年成長率看，市場唯一連續三次配息率超過10%的群益台灣精選高息ETF（00919），今年來規模年成長率3,772.55%，成為台股ETF規模成長王。據了解，00919去年底規模僅19.7億，10月12日規模已來到757.8億，並成為第五大台股ETF；00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為0.55元，年化配息率連續三季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄，且00919前二次都完成填息，投資人每季都爽賺10%，也吸引了投資人眼光，規模與成交量受益人等與日俱增。從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元，未來高息續航力可達一年，值得期待。

00919這次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF殖利率是一個很重要的參考指標，台股高息ETF穩定的高息配息政策及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。

台股在Fed可能不再升息與經濟具韌性增強市場信心，美債殖利率大幅下滑推升股市大漲，雖然景氣復甦力道仍不強但逐步改善方向未變，2024年仍是產業回補庫存、經濟穩健成長基調，中國大陸農曆年後廠商動作將是重要觀察點。台股在選舉與作夢行情使得資金動能提升，傳統旺季外銷動能轉強，基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，盤勢熱度有望延續。

台股 ETF 月配息

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