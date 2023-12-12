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大摩：台股科技業明年首季營收將年增15% 看好12檔

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券發布報告指出，展望2024年第1季，由於淡季效應因素，預計台股科技業營收將季減4%，但因基期因素，年增率將達15%。大摩偏好具有訂單能見度及具領先地位的個股，包括台積電（2330）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、宏捷科（8086）、愛普*、群聯（8299）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、緯創（3231）、川湖（2059）、致茂（2360）等12檔個股。

上市櫃公司11月營收公布，大摩認為大致符合預期。以大摩研究的65檔台股科技公司來說，整體營收月減9%，但年增4%。其中，40%打敗大摩的預期，以IC設計及LED/光學股表現最優，主要受惠於回補庫存的力道；46%低於預期，主要為個人電腦（PC）/筆電供應鏈（電源供應）、資料中心硬體供應商（欣興（3037）、南電（8046）及智邦（2345））。

至於這65檔科技股今年第4季的整體營收，大摩估計將季增7%（高於歷史平均的5%）、年增4%。其中，硬體供應鏈由於低基期效應，第4季營收將季增8%，旺季效應特別明顯；半導體公司則將持續受惠於補庫存的需求，估計將季增5%（優於歷史平均的2%）。

由於第1季進入淡季，大摩預估，這65檔科技股明年第1季營收將季減4%，但年增15%。PC/NB及蘋概股已過了節慶旺季，因此營收衰退幅度可能較大，預估季減10%，但仍優於歷史平均的下滑16%。至於半導體及硬體供應鏈，第1季營收年增率可望為正值。

2024 營收 大摩

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