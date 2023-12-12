快訊

民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道

國內首檔 國泰證「陽光綠益債務型STO」雙12啟動交易

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國泰證券11月獲准開辦具證券性質的虛擬通貨業務（STO），並攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行全台首檔「陽光綠益債務型STO」。(國泰證券/提供)
國泰證券11月獲准開辦具證券性質的虛擬通貨業務（STO），並攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行全台首檔「陽光綠益債務型STO」。(國泰證券/提供)

國泰證券11月獲准開辦具證券性質的虛擬通貨業務（STO），並攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行全台首檔「陽光綠益債務型STO」，預計募資3,000萬元。國泰證券指出，本檔STO已於8日正式完成募資，將於12日啟動次級市場交易。

「陽光綠益債務型STO」為6年期債務型STO、年利率為3.5%、採取年配息與到期還本機制。由於新型態金融商品的創新概念頗受機構法人及專業投資人關注，因此此檔STO自推出後便不斷受到投資人詢問。目前參與的投資人多為自然人，背景十分多元，屬於願意嘗試新形態金融商品並且對區塊鏈有著濃厚興趣的族群。

國泰證券積極響應主管機關穩健開展創新業務的步調，透過與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作，自行建置STO交易平台，涵蓋發行、議價、申報、結算、內控、風控等完善機制，並提供企業除傳統的上市櫃之外的新興募資管道，協助其發行證券型代幣向專業投資人募資。

根據法規，2檔STO商品的發行時間需間隔至少6個月，代表國泰證券的第二檔STO，最快需等到2024年中以後才能發行。目前已有來自各產業的廠商積極洽詢合作的可能性，國泰證券將為投資人做好把關，進而協助優質的發行商與市場、投資人締結良好合作，為資本市場建立一個正向的善循環。

國泰證券表示，募資完成後，「陽光綠益債務型STO」即進入次級市場。投資人須先開設台股帳戶、申請專業投資人資格並簽署STO開戶契約，待國泰證券業務員做好「KYC（KnowYour Customer）認證」與「資格審查完成」後，投資人即可與數位資產部交易員表達購買意願，進行後續雙向買賣報價完成交易，成交後會由國泰證券寄發即時成交通知給投資人，投資人亦可於集保官網查詢STO餘額。

國泰證券指出，初期希望採取較穩健的方式進行STO交易業務，並持續聆聽投資人回饋，下一階段預計開發數位化平台，讓投資人可以直接在平台上進行交易。

國泰金控 募資

延伸閱讀

四金控產險11月獲利出爐 車險雙位數成長、新種險亮眼

國泰投顧2024年投資展望：N.E.W 投資策略進行布局

最牛一輪／晟銘電績優 國泰36靚

最牛一輪／智原強漲 國泰37耀眼

相關新聞

國內首檔 國泰證「陽光綠益債務型STO」雙12啟動交易

國泰證券11月獲准開辦具證券性質的虛擬通貨業務（STO），並攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行...

外資買超台股逾百億 買超前10都有誰？

台股今（12）日開高走低，最高一度拉升至17528.72點，隨後漲幅收斂，終場收在17450.63點，上漲32.29點，...

證交所上市審議委員會 通過沛爾生技申請創新板上市

臺灣證券交易所12月12日召開第799次有價證券上市審議委員會，審議沛爾生技醫藥股份有限公司初次申請創新板股票上市案，審...

IFRS永續揭露準則宣導說明會 外界響應熱烈

櫃買中心為配合金管會推動我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，提醒並協助上市櫃公司及早因應準備IFRS永續資訊編製，攜手證交...

富邦證券輔導正瀚生技完成競拍 承銷價60元

富邦證券輔導的正瀚生技（6534）預計12月21日於創新板掛牌上市，上市前現金增資發行普通股承銷案，今（12）日完成競價...

飛龍「債」天 群益證「2024全球投資論壇」掌握理財商機

群益金鼎證券（6005）攜手群益投顧總經理范振鴻、國泰投信經理人鍾郁婕、財經專家賴憲政於12月12日假台大醫院國際會議中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。