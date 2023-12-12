國內首檔 國泰證「陽光綠益債務型STO」雙12啟動交易

國泰證券11月獲准開辦具證券性質的虛擬通貨業務（STO），並攜手再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，發行全台首檔「陽光綠益債務型STO」，預計募資3,000萬元。國泰證券指出，本檔STO已於8日正式完成募資，將於12日啟動次級市場交易。

「陽光綠益債務型STO」為6年期債務型STO、年利率為3.5%、採取年配息與到期還本機制。由於新型態金融商品的創新概念頗受機構法人及專業投資人關注，因此此檔STO自推出後便不斷受到投資人詢問。目前參與的投資人多為自然人，背景十分多元，屬於願意嘗試新形態金融商品並且對區塊鏈有著濃厚興趣的族群。

國泰證券積極響應主管機關穩健開展創新業務的步調，透過與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作，自行建置STO交易平台，涵蓋發行、議價、申報、結算、內控、風控等完善機制，並提供企業除傳統的上市櫃之外的新興募資管道，協助其發行證券型代幣向專業投資人募資。

根據法規，2檔STO商品的發行時間需間隔至少6個月，代表國泰證券的第二檔STO，最快需等到2024年中以後才能發行。目前已有來自各產業的廠商積極洽詢合作的可能性，國泰證券將為投資人做好把關，進而協助優質的發行商與市場、投資人締結良好合作，為資本市場建立一個正向的善循環。

國泰證券表示，募資完成後，「陽光綠益債務型STO」即進入次級市場。投資人須先開設台股帳戶、申請專業投資人資格並簽署STO開戶契約，待國泰證券業務員做好「KYC（KnowYour Customer）認證」與「資格審查完成」後，投資人即可與數位資產部交易員表達購買意願，進行後續雙向買賣報價完成交易，成交後會由國泰證券寄發即時成交通知給投資人，投資人亦可於集保官網查詢STO餘額。

國泰證券指出，初期希望採取較穩健的方式進行STO交易業務，並持續聆聽投資人回饋，下一階段預計開發數位化平台，讓投資人可以直接在平台上進行交易。