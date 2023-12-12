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富邦證券輔導正瀚生技完成競拍 承銷價60元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的正瀚生技預計12月21日於創新板掛牌上市，正瀚生技董事長吳正邦(右)與總經理黃卓君共同合影。(富邦證券/提供)
富邦證券輔導的正瀚生技預計12月21日於創新板掛牌上市，正瀚生技董事長吳正邦(右)與總經理黃卓君共同合影。(富邦證券/提供)

富邦證券輔導的正瀚生技（6534）預計12月21日於創新板掛牌上市，上市前現金增資發行普通股承銷案，今（12）日完成競價開標。正瀚生技承銷案全數採競價拍賣，股數為5,145千股，最低得標價格為每股75元，最高得標價格為每股92.5元，得標加權平均價格為每股79.97元，承銷價訂為60元。

富邦證券資深副總吳春敏表示，正瀚生技專注於農業科技的研發技術，為臺灣少有的農業生技新藥開發企業，同時透過自主創新研發關鍵技術，協助客戶以更健康、永續的方式種植農作物。此外，正瀚生技專注於ESG環境友善的綠色農業技術發展，已成功開發出多種減碳型產品，不但符合多國法規，也能協助農民提高農作物產量與品質。在全球面對極端氣候與農地減少的情況下，正瀚生技的商品頗獲國際客戶青睞，因此公司正積極展開全球布局，潛在商機可期。

正瀚生技2022年營收14.34億元，年成長40.81%、毛利率79.1%，每股稅後盈餘（EPS）達4.79元，為近5年新高。正瀚生技擁有豐富的創新研發及永續農業發展技術與經驗，多項農業產品也持續獲得國內外專利認證，極具市場競爭力，因此在資本市場受到高度矚目。

農業生技 富邦

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