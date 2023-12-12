快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

台股上漲32.29點 三大法人買超104.55億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（12）日開高走低，最高一度拉升至17528.72點，隨後漲幅收斂，於平盤附近震盪，終場收在17450.63點，上漲32.29點，漲幅0.18%，成交量3118.54億元，三大法人買超104.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.94億元，投信買超20.24億元，自營商賣超（合計）18.63億元，其中自營商（自行買賣）買超0.1億元，自營商（避險）賣超18.73億元。

大盤今日開高，盤中下殺至平盤，盤面上以光電股表現最為強勢，其中中揚光（6668）、佳凌（4976）、洋華（3622）等三檔直衝漲停，玉晶光（3406）開高，終場收在403元，上漲逾2%，收復400元整數關卡，而亞光（3019）、佳能（2374）也都有不錯的表現。

自營商 三大法人

延伸閱讀

基本面、技術面當靠山 台股後市仍應有高點可期

12月台股期指漲46點

台股明年展望 專家：關鍵字仍是AI

台股重回多頭走勢 00878月增投資人數居冠

相關新聞

台股上漲32.29點 三大法人買超104.55億元

台股今（12）日開高走低，最高一度拉升至17528.72點，隨後漲幅收斂，於平盤附近震盪，終場收在17450.63點，上...

基本面、技術面當靠山 台股後市仍應有高點可期

台股今（12）日早盤受到費城半導體大漲，在權值股上漲激勵下，股價盤中來到17,528點的今年新高，大盤在量能放大至3,0...

台股平盤整理 漲32點收17,450點 、台積電上漲4元收578元

美股四大指數昨（11）日全數收紅，影響台股今（12）日於平盤之上整理，收盤指數17,450.63點，上漲32.29點、漲...

安聯投信全球展望記者會 投資長：台股有望前低後高、AI 仍是焦點

安聯投信於今（12）日舉行2024年全球展望記者會，安聯投信投資長張惟閔表示，2023年台股在關鍵因子AI的驅動下，在全...

安聯投信2024年全球展望記者會 亞洲債券市場更具投資價值

安聯投信今（12）日舉行2024年全球展望記者會。安聯環球投資亞太地區固定收益投資總監曾錚表示，隨著成熟市場2024年將...

台股明年展望 專家：關鍵字仍是AI

明年台股還會持續向上嗎？安聯投信投資長張惟閔今天表示，台股今年在關鍵因子AI的驅動下，在全球主要市場表現名列前茅，展望2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。