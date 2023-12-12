台股上漲32.29點 三大法人買超104.55億元
台股今（12）日開高走低，最高一度拉升至17528.72點，隨後漲幅收斂，於平盤附近震盪，終場收在17450.63點，上漲32.29點，漲幅0.18%，成交量3118.54億元，三大法人買超104.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.94億元，投信買超20.24億元，自營商賣超（合計）18.63億元，其中自營商（自行買賣）買超0.1億元，自營商（避險）賣超18.73億元。
大盤今日開高，盤中下殺至平盤，盤面上以光電股表現最為強勢，其中中揚光（6668）、佳凌（4976）、洋華（3622）等三檔直衝漲停，玉晶光（3406）開高，終場收在403元，上漲逾2%，收復400元整數關卡，而亞光（3019）、佳能（2374）也都有不錯的表現。
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