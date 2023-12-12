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安聯投信全球展望記者會 投資長：台股有望前低後高、AI 仍是焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信投資長張惟閔。圖片來源／安聯投信提供
安聯投信投資長張惟閔。圖片來源／安聯投信提供

安聯投信於今（12）日舉行2024年全球展望記者會，安聯投信投資長張惟閔表示，2023年台股在關鍵因子AI的驅動下，在全球主要市場中表現名列前茅、闖出一條獨具一格的路；看待2024年，台股有望前低後高，建議擇優取利，AI仍是最重要主題，聚焦長線趨勢與循環題材。

張惟閔表示，在投資環境上，台灣選舉前大盤可能相對穩定，選後風險較高，上半年盤勢較有壓力。庫存去化狀況不一，可望在上半年回歸常態；下半年半導體週期回復成長，雖復甦強弱仍不確定，但有望帶動台股下半年表現。

2024年的台股評價與獲利上，他指出，我們追蹤的250家企業明年獲利成長年增率預估為21%，但目前股價已不便宜，降息啟動前本益比擴張不易，須由超額獲利成長來支撐股價繼續走揚。

另外，在台股投資機會方面，產業仍以AI為最重要主題，車用電子的長線趨勢是可關注重點。同時留意消費性電子需求回溫的機會是否明確。傳產等循環性產業則可留意週期低點或評價面來動態布局。

以AI為例，張惟閔表示，AI競賽進入第二階段盈利模式決定後續動能。目前AI需求以雲端服務商為主力，明年主要服務商的資本支出展望重回成長軌道，對AI伺服器需求持續，支撐晶圓代工成長；此外各業者自行設計晶片的趨勢，將有助於支撐ASIC晶片設計服務的需求；其他如材料及元件、網通等在AI發展過程中亦都是不可或缺的重點。

AI 台股 車用電子

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