櫃買中心績效優於大盤 帶動中小型基金走強

自第4季以來，櫃買中心績效明顯優於大盤，也帶動中小型基金走強。法人建議，聯準會升息循環料近尾聲，近期市場投資情緒好轉，台股亦跟隨表態，中小型基金伺機布局。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，展望12月台股，因為歷史經驗第4季到隔年第1季台股指數表現優於第3季機率高，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體等，而電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，因此雖然11月大漲之後，12月或許有獲利回吐賣壓，但在2024年優於2023年的景氣前提下，對股市仍可正向以對，拉回可找買點。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，以巴衝突、聯邦政府關門、AI禁令已反映，Fed可能不再升息與經濟具韌性增強市場信心，財報週結果符合預期，美債殖利率大幅下滑推升股市大漲，雖然景氣復甦力道仍不強但逐步改善方向未變，2024年仍是產業回補庫存、經濟穩健成長基調，中國農曆年後廠商動作將是重要觀察點。

美元、美債殖利率走跌，加上選舉與作夢行情使得資金動能提升，傳統旺季外銷動能轉強，部分產業庫存健康維持拉貨力道，台股基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，盤勢熱度有望延續。

日盛小而美基金研究團隊補充，14日將迎來今年最後⼀次FOMC會議，目前經濟數據反映美景氣續降，市場預期明年第2季有機會降息，建議觀察屆時會議釋出的利率政策方向，預期指數高檔震盪、個股表現，中小型股有機會參與目前行情 。

近期類股表現上，小型股優於大型股，沈建宏表示，第4季一向為中小型股的傳統行情旺季，包括主力大戶的加碼及投信法人的作帳行情，策略上可偏重具利基產品及成長性明確的中小型股，類股操作上，看好七大族群AI相關成長受惠股、智慧手機新機鋪貨受惠股、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業、重電產業；IC設計族群等。

後市來看，吳胤良指出，台股方面基於科技產業多數已庫存去化完畢，且低迷2-3年的個人電腦及手機產業可望見到需求回升，同時相關應用電子零件規格持續升級，隨著AI需求與成長性持續看好，可持續留意AI雲端端供應鏈、高速運算、散熱、低軌衛星地面設備商機等題材。