投資級與非投資級債第六周迎來資金淨流入

美國部分就業數據以及油價下跌使市場對通膨預期再降溫，過去一周殖利率未有明顯走升，債市普遍有所表現。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周包括投資級與非投資級債市續迎來資金淨流入，且淨流入金額雙雙較前一周有所成長，動能持續改善。

安聯投信表示，美國10年期公債殖利率過去一周走勢震盪，且在周間一度觸及4.1%的相對低點，雖終場收盤時有所回升，但仍未影響債市情緒。觀察全球主要債券資產，除美國政府機構債與資產擔保債券指數小幅收黑外，過去一周大多收漲。

觀察債券市場，安聯投信表示，美國殖利率曲線倒掛現象從年初至今有明顯收斂，主要是因為和長端連動的景氣較預期為佳，以及反映聯準會政策的短端未達到聯邦基準利率。從供應端來看，隨著聯準會購債力道消失，以及融資需求從2023年開始一直不低， 2024年美公債的供給將較2022年與2023年增加，造成利率偏高；不過可發現最新一季的發債量較市場預期為小，市場對此偏鴿派解讀。

在信用債部分，預估2024年美國投資等級債發行量穩定，不過因收益率上升及公司不願鎖定長期利率，10年以上債券發行量來到新低，且以品質較好的公司為主；非投資級債部分發行量逐步回升，但在目前的利率環境下，鎖定利息成本的意願低，故目前發行量仍低於疫情前平均，而評級較低的CCC發行量也明顯降低。

從違約率來看，安聯投信表示，近期非投資級債違約率緩步增加，預估此趨勢短期內不會扭轉，不過從信用利差來預估，預期接下來六個月的違約率不會到4%，仍會低於長期平均。

在債市投資上，安聯投信表示，利率持續處於相對高位，故建議可降低現金水位、拉高持債部位，並將現金部位配置在較短天期的固定收益資產；在存續期部分，因美債殖利率曲線目前仍呈倒掛，長天期無法提供較佳的收益率且有較高存續期風險，建議應以中天期搭配短天期債券，降低因利率波動帶來的存續期風險；最後在信用評等面，因高利率會壓抑經濟表現，且景氣相關疑慮仍未消失，配置時仍集中在評級相對較高者，以降低風險。