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金控11月自結獲利出爐 法人偏好「這四檔」銀行獲利增33%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
美國銀行（BofA）下修對幾乎所有新興亞幣的匯率預測，預期新台幣兌美元匯率明年第1季貶到33，之後才逐漸回穩。 路透 路透通訊社
美國銀行（BofA）下修對幾乎所有新興亞幣的匯率預測，預期新台幣兌美元匯率明年第1季貶到33，之後才逐漸回穩。 路透 路透通訊社

銀行為主金控11月獲利表現，優於證券或壽險為主金控，法人表示，美聯準會（Fed）升息接近尾聲，但預估明年降息有限，有助銀行財管及證券營運動能，偏好中信金（2891）、玉山金（2884）、富邦金（2881）、元大金（2885）等四檔。

大型本國投顧分析，美國升息預期降溫，帶動資本市場11月反彈，有助金融業FVTPL及FVOCI金融資產投資評價上揚，但美元指數走弱，造成壽險避險成本及獲利虧損，整體14家金控11月稅後淨損48億元，相較去年同期虧損169億元好轉。

14家金控累計前11月稅後純益年增幅度上揚至16%，其中，銀行及證券獲利各成長33%及26%，優於壽險金控獲利年減3.3%。

法人指出，14日Fed及台灣央行均將舉行利率決策會議，預期這次利率仍將維持不變，雖然近期點陣圖透露，2024年底美國聯邦資金利率下降至4.5%至4.75%，但第2季前可能仍維持利率不變，明年上半年銀行淨利差及FX swap收益仍維持持平或小幅下滑。

再加上高利率環境及美國利率降幅有限，預估2024年資金仍將持續移往海外債、債券ETF、高股息基金，股市熱絡亦提升證券成交量，將有助銀行財富管理及證券營運動能。

法人表示，美債長天期殖利率近期回落4.2%至4.4%，壽險債券評價虧損壓力減緩，但美元指數轉弱，預期2024年壽險避險成本仍將回到1%至1.5%，壽險投報率仍視股債實現資本利得水準而定。

2024 壽險 美國升息

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