美國聯準會利率決策結果本周登場 國際市場觀望氣氛濃厚

美國聯準會（Fed）利率決策結果將在本周登場，市場觀望氣氛較為濃厚，新興亞股上周漲跌互見，其中，印度、越南分別上漲3.5%、2.0%，僅台股、菲律賓小幅走跌，跌幅依序為0.3%、0.2%；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中，買超印度13.6億美元，推動印度成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超南韓3.9億美元，而台股則賣超2.5億美元。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額164.1億美元，接著是南韓的72.6億美元及台股的13.0億美元；賣超則以泰國的55億元最多，再來則是印尼賣超8.6億美元。2023年以來，亞股以台股漲22.91%最強，再來是印度的14.77%及南韓的12.42%，但泰國跌17.24%最弱，其次是菲律賓的5.87%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股上周漲多拉回休息，不過，隨著庫存有效去化，終端市場需求陸續回溫，晶圓代工、手機等供應鏈有望回歸基本面表現，加上年底作帳、選前等行情拉抬，預期台股稍作整理後，仍有望恢復偏多表現。

張圭慧指出，在AI需求仍強勁之下，有望帶動台灣出口與企業獲利成長，台股中長線仍具備較大的上檔空間，因此，若短線遇到台股回檔整理，可分批布局累積部位，參與後市的漲升行情。

越股上周收 1124.4點，較前一周上漲 2.0%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，目前大多數不利因素，已經為市場所知並反映，且在較低的利率環境下，近期可能會促使更多資金流入股市，預期在企業獲利出現明顯改善跡象之前，指數將會在區間震盪。

張晨瑋認為，在越南政府支持經濟的政策、新興市場升級的預期、公共投資支出的推動、外國直接投資和出口改善等消息，可能是近期刺激越南股市的驅動力，進而帶動市場投資氣氛轉佳，後市不看淡。