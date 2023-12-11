華南投顧：台股第4季法人搶進 預見2024金龍年投資趨勢

華南永昌證券與華南投顧今(11)日在華南銀行總行大樓國際會議中心聯合舉辦2024年投資趨勢展望會，邀請AIA Capital財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆與投資人一起剖析並針對2024年全球總體經濟展望分享。

華南投顧董事長儲祥生指出，2024年無論是股票、債券等相關投資均將進入新的格局，1月大選後台股有機會在Fed啟動降息循環的架構下，引領外資回補，建立多頭的格局，類股布局上，今年來以AI為首帶動產業變化將持續發酵，而全球自動化、再生能源、電動車與網通、生技等，均有機會接棒成為明年主流。

華南投顧指出，以11月以來台股波段回升的過程為例，因全球半導體市場同期複合年率增加，台股相關供應鏈和設備廠也同步受惠，隨著OTC指數底部逐漸墊高，2024年趨勢成長產業隨終端需求回溫，人工智慧應用將由半導體、AI等族群領先復甦，儘管目前AI股普遍承壓且盤整期長；不過，多數市場專家認為，隨AI中長期需求仍將充滿爆發，加上邊緣運算等應用領域開始發酵，仍看好AI後市。

此外，AI也將帶動科技下游產業，如PC、手機等，預期明年將呈現正增長；除了科技和AI類股輪動以外，其他以航運、網通、生技等傳產族群及中小型股也是可關注焦點，尤以搭配上政策及全球地緣經濟因素，建議投資人可透過分批布局，審慎評估未來產業的成長潛力標的。

華南投顧認為，第4季向來是台股旺季，面臨美國接下來邁入升息循環尾聲，聯準會貨幣政策轉向寬鬆，加上新科技發展有望帶動相關產業成長，以及明(2024)年1月選舉行情加溫下，法人普遍對股市抱以樂觀，大多均認為台股將逐季往上，而股民關注的ETF也將為台股帶來資金行情，除了投資台股，也要留意美股，並適時進場布局，加碼布局電動車、網通、AI等成長性標的。