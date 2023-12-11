AMAX-KY掛牌後表現亮眼 股價持續創下新高

台股今（11）日震盪，早盤一度上漲逾50點，可惜後續下殺於平盤附近震盪；伺服器液冷散熱廠 AMAX-KY（6933） 自掛牌以來股價表現亮眼，今（11）日股價開高，盤中一度攻上漲停325.5元，創下掛牌以來新高價。

伺服器液冷散熱廠 AMAX-KY 在11月8日以每股96元掛牌上市，掛牌首日飆漲141.5元，收在237.5元，若以承銷價計算，上漲超過三倍，股價持續創下新高價，幸運中籤的投資人報酬豐厚。

AMAX-KY 資本額3.62億元，總部位於美國矽谷，主要產品線包括AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案及伺服器機櫃；鴻海（2317）集團為 AMAX-KY 大股東之一，目前持股25%，取得2席董事。

AMAX-KY 累計今年前3季營收45.35億元，營業毛利7.73億元，營業利益2.66億元，稅後純益1.75億元，每股純益4.85元。

AMAX-KY 表示，從目前在手訂單及市場趨勢來看，對今、明年營運抱持樂觀態度，今年全年業績可望較去年成長。