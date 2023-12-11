台股開盤上漲32點 台積電開高2元

台股今（11）日開盤指數為17,416.96點，上漲32.97點。台積電（2330）開盤價為572元，上漲2元。

群益投顧表示，短期均線失而復得，化解技術面弱化壓力，利延續高檔震盪。量能有限下盤面維持輪動，續依技術面變化短打操作因應。

操作題材可留意：

1.大廠新品齊發聲勢壯，增添AI族群多頭柴火─超微發布新AI加速器並預估AI晶片產業規模2027年有望突破。4,000億美元，是8月預估兩倍以上。Google也發表最新AI模型Gemini，聲稱超越OpenAI的GPT-3.5，為AI族群挹注多頭熱度。

2.比特幣ETF可望上市，激勵板卡股短多增溫─跡象顯示美監管機構可能短期內批准現貨比特幣ETF上市，帶動比特幣近日強漲一度升破4.4萬美元，寫近20個月新高，今年來漲幅已達1.6倍，板卡族群受激勵加上AI題材加持，助短多升溫。

上周五（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為36,247.87點，上漲點130.47、漲幅0.36%，S&P500指數上漲0.41%，那斯達克指數上漲0.45%，費半指數上漲0.71%。

美國11月失業率低於預期，且12月初消費者信心超乎預期大幅反彈，增添美國經濟軟著陸可能性。五大科技股漲多跌少。半導體多數走高。台積電ADR上漲1.07%。

美11月非農就業新增19.9萬人，高於預期的18萬人，失業率降至3.7%，低於預期與前值的3.9%，平均時薪年增與10月持平，月增小幅成長，顯示勞動市場依然穩健，Fed恐無急於降息必要。

三大法人上周五集中市場合計買超123.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超152億元，投信買超7.2億元，自營商（自行買賣）賣超11.4億元，自營商(避險)賣超24.4億元。