4檔股票抽籤…最高報酬率27％多！ 專家：嫌股市貴買不下手要記得參加
抽籤 4檔增資股
大家早安
上週一指數創新高，周五晚上美股也有好表現，台積電ADR收復百元大關。如果股票買不下去的話，那就來抽籤吧！
下週應該會有官股最強的兆豐金增資可以抽，本週四檔增資股抽籤，資訊提供給大家參考。
「國喬（1312）」上市增資
國喬石化（1312）主要生產SM、ABS及尼龍66塑膠。國喬主要轉投資，包含緯來電視台、國亨化學、鎮江奇美等公司。其中，鎮江奇美(國喬持有30%)擁有85萬噸的ABS年產量，為國喬重要的金雞母。
申購開始：12/11
申購截止：12/13
抽籤日：12/15
申購價：14.2元
（一次抽兩張，戶頭請準備28470元）
現價：15.7元
申購張數：17000張
預期獲利金額：2930元
預期報酬率：10.29%
「三商電（2427）」上市增資
三商電腦（2427）是一家軟硬體系統整合商，也是台灣主要銀行使用的自動櫃員機供應商。
申購開始：12/8
申購截止：12/12
抽籤日：12/14
申購價：23元
（戶頭請準備23070元）
現價：27.35元
申購張數：1063張
預期獲利金額：4280元
預期報酬率：18.55%
「寶徠（1805）」上櫃增資
寶徠建設（1805）原稱「凱聚股份有限公司」，原本從事地磚、外牆磚的製造銷售事業(KPT品牌)；2009年之後公司轉往營建事業發展，目前主要以投資興建住宅大樓為主。
申購開始：12/8
申購截止：12/12
抽籤日：12/14
申購價：11元
(戶頭請準備11070元)
現價：12.4元
申購張數：2850張
預期獲利金額：1330元
預期報酬率：12.01%
「華星光（4979）」上櫃增資
華星光通（4979）為光纖收發模組廠，成立於2001年，屬於光通訊產業關鍵零組件供應商。華星光營運主要與中國舖設光纖需求連動。FTTH(光纖到府)、雲端、及行動網路趨勢皆會帶動光通訊產業。
申購開始：12/7
申購截止：12/11
抽籤日：12/13
申購價：139元
（戶頭請準備139070元）
現價：177.5元
申購張數：723張
預期獲利金額：38430元
預期報酬率：27.63%
祝大家通通「-70」（中籤），老牛今年尚未中籤，只好繼續努力，要開胡、要開胡、要開胡，很重要所以說三次。
老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：
1.尋找價差20%以上
2.抽到進來就賣掉
3.賺到吃一頓好料
4.尋找下一檔抽抽樂！
有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）
抽籤有風險；沒有穩賺；抽中再說。
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