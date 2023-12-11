4檔股票抽籤…最高報酬率27％多！ 專家：嫌股市貴買不下手要記得參加

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聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

抽籤 4檔增資股

大家早安

上週一指數創新高，周五晚上美股也有好表現，台積電ADR收復百元大關。如果股票買不下去的話，那就來抽籤吧！

下週應該會有官股最強的兆豐金增資可以抽，本週四檔增資股抽籤，資訊提供給大家參考。

「國喬（1312）」上市增資

國喬石化（1312）主要生產SM、ABS及尼龍66塑膠。國喬主要轉投資，包含緯來電視台、國亨化學、鎮江奇美等公司。其中，鎮江奇美(國喬持有30%)擁有85萬噸的ABS年產量，為國喬重要的金雞母。

申購開始：12/11

申購截止：12/13

抽籤日：12/15

申購價：14.2元

（一次抽兩張，戶頭請準備28470元）

現價：15.7元

申購張數：17000張

預期獲利金額：2930元

預期報酬率：10.29%

「三商電（2427）」上市增資

三商電腦（2427）是一家軟硬體系統整合商，也是台灣主要銀行使用的自動櫃員機供應商。

申購開始：12/8

申購截止：12/12

抽籤日：12/14

申購價：23元

（戶頭請準備23070元）

現價：27.35元

申購張數：1063張

預期獲利金額：4280元

預期報酬率：18.55%

「寶徠（1805）」上櫃增資

寶徠建設（1805）原稱「凱聚股份有限公司」，原本從事地磚、外牆磚的製造銷售事業(KPT品牌)；2009年之後公司轉往營建事業發展，目前主要以投資興建住宅大樓為主。

申購開始：12/8

申購截止：12/12

抽籤日：12/14

申購價：11元

(戶頭請準備11070元)

現價：12.4元

申購張數：2850張

預期獲利金額：1330元

預期報酬率：12.01%

「華星光（4979）」上櫃增資

華星光通（4979）為光纖收發模組廠，成立於2001年，屬於光通訊產業關鍵零組件供應商。華星光營運主要與中國舖設光纖需求連動。FTTH(光纖到府)、雲端、及行動網路趨勢皆會帶動光通訊產業。

申購開始：12/7

申購截止：12/11

抽籤日：12/13

申購價：139元

（戶頭請準備139070元）

現價：177.5元

申購張數：723張

預期獲利金額：38430元

預期報酬率：27.63%

祝大家通通「-70」（中籤），老牛今年尚未中籤，只好繼續努力，要開胡、要開胡、要開胡，很重要所以說三次。

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20%以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

抽籤有風險；沒有穩賺；抽中再說。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票抽籤 報酬率 價差

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