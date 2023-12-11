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永豐投顧：不追漲多股 尋找位階低個股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，月營收公布利空不跌，資金及作夢行情已有啟動跡象，多單持有者持股續抱，若空手者可尋找領先修正且技術指標在低檔的個股。留意FOMC會議點陣圖澆熄市場預期明年3月、5月即開始降息的樂觀夢想。

出現扭轉格局，主因認為Fed升息週期已經結束，故資金大舉出籠。11月外資淨匯入約3500億元台幣，以11月至12/7日止，外資於上市櫃買超金額僅約2400億元，顯示資金尚未完全投入，尚有餘裕。本土資金方面，勞動基金2024年初規劃委外代操600億元，故資金活水充沛。

上市、櫃公司相繼公布11月營收，普遍看來營收並無大幅度起色，營收大部分仍呈現月減年減現象，但在公布營收後，股價不跌，反而有利空出盡味道，顯示投資人已將目光放在2024年的復甦期許而忽略短期營運逆風，這正是作夢行情的開始。

永豐投顧認為，雖然市場預期12/12日FOMC將維持利率不動，符合升息週期告一段落的市場預期，但此次FOMC會議將公布利率點陣圖及經濟預測，在點陣圖的部分可能顯示高利率將維持一段較長時間，這部分將不符合市場目前看待2024年3月或5月就開始降息的極樂觀看法，留意屆時澆熄市場樂觀氣氛，引發短期震盪。

類股輪動快速，部分IP及重電、散裝貨運個股，漲勢極為迅速，不追漲多股，目前個股技術型態已出現分歧走勢，可留意主流趨勢類股中股價仍在整理、日KD在低檔的個股，守株待兔，風險較低，且因作夢行情已逐漸啟動，只要是符合主流的成長股，股價並定有所回報。

2024 營收 個股

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