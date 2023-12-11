12/11【早晨財經速解讀】 非農強勁 軟著陸有望?台服務業大缺工 加薪幅度卻最低?

美股三大指數上周五（8日）全都收在今年來最高，因美國就業數據強勁，印證美國經濟可望實現軟著陸。未來一周，美、歐、英三大都將舉行貨幣決策會議，預料都將維持利率不變，但基於大西洋兩岸通膨降溫趨勢已確立，明年降息已成定局。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股本周面臨雙重考驗 專家：Fed可能傳達三大訊息

標普500指數上周五漲0.4%，連續第六周收高。那斯達克和道瓊工業指數也都上漲0.4%。費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR漲1.1%，已連漲三日，較台北交易溢價10.5%。

美國11月新增就業人數19.9萬，略優於預期，失業率降至3.7%。密大12月消費者信心反彈超過所有預期，消費者對未來一年的通膨預期創22年來最大降幅。

Lazard首席市場策略師坦普說：「這顯示聯準會（Fed）實現了不慍不火的情境，既能降低通膨又無經濟衰退之虞。」花旗美股策略主管佩蒂特說：「市場漸漸排除下跌的尾部風險，特別是深度衰退和Fed過度緊縮的可能性。」

美股本周將面臨雙重考驗，一是周二公布的11月消費者物價指數，二是台北時間周四凌晨揭曉Fed決策。由於股市價位已高，若消費者物價未能持續降溫，或者Fed立場不如預期溫和，美股下跌風險將大於上漲空間。

市場預期，Fed本次將連續第三度按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5％區間不變。

輝達擬釋單英特爾 台積電獨家代工局勢恐遭打破

外媒報導，全球AI晶片一哥輝達（Nvidia）財務長柯蕾絲（Colette Kress）參加瑞銀全球科技大會時暗示，輝達不排除委由英特爾代工生產新一代晶片，意味可能打破當下台積電（2330）獨家代工輝達AI晶片的狀況。

研究機構數據顯示，輝達是台積電先進製程與先進封裝重要夥伴。據彭博供應鏈分析，輝達對台積電營收貢獻將近6%。

兩大運河危機威脅耶誕旺季 逾半全球貨櫃輪都將受影響

攸關全球貿易通暢與否的兩條重要運河：巴拿馬運河和蘇伊士運河，現在的航運同時受到干擾，金融時報分析，這會威脅到耶誕節前的供應鏈。

貨輪船東和進口商擔心，巴拿馬運河的乾旱限制通行問題，以及在蘇伊士運河附近的紅海上針對貨輪的攻擊，將使得耶誕節前的海運交通受到更多限制。

根據貿易分析公司MDS Transmodal的資料，今年第3季，以貨運量計算，超過一半的全球貨櫃輪排定的亞洲與北美之間航程，不是經由巴拿馬運河就是利用蘇伊士運河。

歐盟達成 AI 立法初步協議 ChatGPT 將納管

歐盟議員上周五對監管人工智慧（AI）的法規達成初步協議，內容包括規定政府在生物辨識監控方面使用AI及監管聊天機器人 ChatGPT 等AI系統的措施，朝舉世第一個推動AI法規的強權邁進。

歐盟內部市場執委布雷頓說：「歐盟成為頭一個為AI使用制定明確規則的大陸」，「歐洲把自己定位成開路先鋒，理解成為全球標準制定者的重要性。我相信這是歷史性的一天。」

這項協議要求基礎模型（如ChatGPT）和生成式用途的AI系統（GPAI），在問世前須遵守透明度規範，包括制定技術文件、遵守歐盟著作權法規、為用於訓練AI的內容提供詳盡摘要。

大谷翔平以10年7億美元約轉效道奇

投打兼擅的日籍棒球巨星大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下7億美元10年合約，創下北美運動史上最高紀錄。

29歲的大谷的合約比美國職業體育中最高年薪NBA密爾瓦基公鹿隊里拉德（Damian Lillard）還多出1,000萬美元，也超過阿根廷足球巨星梅西每年賺得的5,000萬到6,000萬美金。

對他的企業贊助商來說，也是一大福音。大谷轉效道奇隊勢必更有表現機會，可望讓今年表現不佳的三菱日聯金融集團、日航、Kose、精工集團（Seiko）股價有所提振。

根據日本學者推算，大谷今年創造約504億日圓（3.48億美元）經濟效益， 大谷2024年轉隊到洛杉磯道奇，將比續留天使多創造約140億日圓(0.97億美元)經濟效益。