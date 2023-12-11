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台股類股輪動 電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股持續受惠於市場對於庫存調整結束、就明年需求有望恢復成長以及美國聯準會降息等正面因素所支撐；另一方面，在盤面類股快速輪動的格局下，各類股權值股多有表現，亦支撐台股維持高檔震盪格局。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗，台股結構明顯受惠於科技產業結構改變與連續兩年繳出穩健的獲利表現。回顧自2000年來，技術創新和科技產品更新換代明顯成為推動科技公司結構性獲利成長的關鍵動能；以此來看，AI所帶動的創新產業需求、補庫存效應，以及AI發展所帶動的相關需求，均有望成為挹注相關供應鏈獲利與成長動能來源。

在題材上，安聯投信台股團隊表示，建議可將重點放在AI主題與受惠低庫存效益與補庫存的族群上；其中，半導體、記憶體和 AI GPU 元件供應商有機會受益於 AI 大趨勢；另外對 PC 和手機製造商前景也有望受惠於支援 AI 新機的需求。此外也看好如綠色能源、網路、汽車零部件和運動休閒。

就題材面，安聯投信台股表示，11月份台股上漲可歸因於優於預期的第三季財報、美股助攻等，但關鍵仍在於產業庫存已調整達相對低點，市場對明年有一定程度的正向期待；類股的輪動正是來自於庫存調整的節奏差異，今年上半年下游表現優於上游，第四季則由上游帶動行情，預期此一現象仍有望持續。

安聯投信台股團隊表示，主流題材除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，庫存變化可望是主導各類股現階段走勢的主要變數，因此，就表現來看似乎是類股輪動，但本質上則是投資信心回升下的股價均值回歸，我們認為各類股由上而下，現階段，由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。

台股 AI 美國聯準會

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