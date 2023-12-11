超級央行周 台股正向看待

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、台灣央行等全球央行周登場，將紛紛宣布今年度最後一次利率決策。市場法人解析，由於預期利率維持不動的機率較高，且明年上半年將進入降息循環，推升市場風險偏好，配合四大行情啟動，將激勵本周指數震盪盤堅，短線指數上檔滿足點約在17,600點左右。

事實上，針對全球央行周登場，雖然資本市場多正向反應，不過，法人圈還是擬定了三大情境分析。首先，可能性最高、發生率達85%-90%是Fed維持利率不動；其次，是Fed持續小幅升息，機率僅約5%-10%左右；第三，則為Fed提前降息，但機率相當低，可能性為0-5%。

綜合第一金投董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良、統一投董事長黎方國的看法，Fed、ECB、台灣央行等將在14日陸續宣布今年度最後一次利率決議結果。目前市場高度預期Fed本次將維持不變，明年降息幅度達4-5碼、且在3月、5月會議就會開始降息；部分國際大型投行甚至預期明年Fed降息手筆將達7碼。

法人解析，由於市場對Fed、ECB的降息預期心理持續增溫，激勵德股短線一度創新高，荷、法股市則在接近歷史新高附近，美股道瓊、那斯達克、費城半導體、標普等指數則都在波段新高附近。

隨國際股市紛紛創高走揚，市場預期將對台股年終收官行情產生正向的激勵效應，並估計本周指數將震盪盤堅，且在法人、集團、作夢、大選四大行情啟動下，短線將挑戰上檔最大滿足點17,600點，年終指數則上看萬八。

投資策略上，法人建議，此時投資人應「選股不選市」。儘管12月來台股高檔震盪，不過觀察法人大咖買超動向，電金傳各有所好。其中具有國家隊色彩的投信與八大公股行庫偏好傳產、金融；外資也不再集中AI等電子中大型股，反而轉向NB、PCB、重電、海運、鋼鐵等電子、傳產領域。

萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥認為，隨超微最新AI晶片MI300亮相，將與輝達搶當霸主，將帶動晶圓代工、組裝、伺服器、PCB、散熱等族群業績，包括台積電、鴻海、仁寶、光寶、華碩、宏碁等AI概念股明年業績長線持續看好。