股海自由行／資金行情燒 留意選舉題材

全球金融市場在11月出現了戲劇性的轉折，自從美國聯準會（Fed）月初決議再次停止升息，加上美國10月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.2%，通膨明顯降溫且優於市場預期，美國10年期公債殖利率自4.9%快速下滑至4.2%，激勵全球股、債市雙雙上漲。

美債殖利率滑落亦反映市場對明年降息的樂觀情緒升溫。根據芝商所FedWatch資料顯示（12月4日），12月FOMC會議高達97%機率停止升息，甚至有六成的機會在明年3月迎來首次降息，市場樂觀看待提前降息。

以全球景氣來看，目前就業市場穩健成長，企業財務與營運健康，預期Fed明年第1季仍維持高利率環境，第2季將逐漸鬆口、釋出降息訊號，加上製造業去庫存周期將結束，景氣於上半年整理後，下半年將隨製造業復甦而快速擴張，因此2024年多數時間有機會呈現股債雙多。

而台灣明年經濟成長速度可望回歸長期平均。行政院主計總處雖然下修台灣今年經濟成長率至1.42％，因出口衰退、投資不如預期，為14年來新低，不過隨終端需求回溫、製造業庫存回補、投資好轉，上修明年經濟成長率至3.35%，預期台灣經濟復甦將支撐股市後續表現。

台股11月以帶量長紅氣勢突破層層壓力，電子先漲、低位階的金融與傳產補漲，盤面資金在AI股、具題材IC設計股、電子零組件、觀光股、生技股等快速輪動，帶動台股持續向上盤堅，台灣加權指數12月4日盤中突破17,500點整數大關，改寫今年以來新高，指數所有均線上揚且呈多頭排列，台股重回多頭走勢。

此外，國際資金湧入是11月來指數飆升1,400點的重要動能。美元指數跟隨美債殖利率下滑，自高點106回落至103，帶動國際資金回流新興市場，外資11月買超台股2,400億元，創下史上單月最大，市場對停止升息的資金行情反應強勁。整體來看，台股中長線基本面維持韌性、技術面轉強，且資金行情熱度可望延續，後市不看淡。

除美債殖利率高檔拉回，11月中下旬還有AI晶片霸主輝達財報助攻。輝達第3季財報中營收與資料中心年增逾二倍，顯示雲端服務供應商（CSP）客戶對AI相關應用持續增長，雖然晶片禁令恐影響中國銷售，不過相關需求缺口有望由其他市場補上。

目前AI伺服器需求以北美大型CSP為主，如微軟、亞馬遜，近期皆積極開發自有ASIC（特殊應用晶片），減少對Nvidia GPU晶片的過度依賴，明年ASIC伺服器更將受惠於雲端業者快速發展而有明顯成長，IP、IC設計服務及晶片封裝等台廠供應鏈將持續受惠AI熱潮。

AI概念股籌碼面仍凌亂，融資減幅皆低於股價修正幅度，以本益比來看，代表AI的電腦與周邊設備類股本益比為過往二倍標準差之上，評價偏高，近期可留意評價偏低的半導體類股，本益比位於近六年平均值附近，加上目前電子業上下游庫存天數趨於健康，補庫存行情將至，半導體製造業2024年可望受惠低基期有較大成長空間。

展望後市，隨台灣基本面與企業獲利轉佳、選舉行情點火，有望持續吸引資金駐足台股，帶動指數持續向上挑戰，短線台股若有回檔整理，仍建議拉回找買點。（作者是國泰投信總經理）