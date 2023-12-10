法人鎖碼股 多頭先鋒 兆豐金、大聯大等各擁利基
台股雖然中斷周線連五紅，但上周五（8日）在人工智慧（AI）族群領軍下重拾多頭氣勢，法人看好年底行情。統計顯示，兆豐金、大聯大、永豐金等14檔個股各有利基，上周獲得內外資法人同步買超，股價表現普遍優於大盤，這些「法人鎖碼強勢股」將成為年底前市場追捧焦點。
CMoney統計，五日來，兆豐金、大聯大、永豐金、長榮、陽明、遠傳、華城、新興、至上、仁寶、台灣大、力特、凌陽、鴻海等14檔個股，獲得內外資法人同步買超。這些個股中，電子股占八檔最多，其次是四檔傳產股及兩檔金融股。
在這些個股中，以兆豐金最受矚目，上周三大法人合計買超1.8萬張，其中外資就大買1.6萬張，投信也站在買方，推動股價同期間上揚1.5%，打敗加權指數同期間0.3%的跌幅。
兆豐金受惠於逐漸踏出防疫險陰霾，今年前11月獲利年增逾七成，為公股行庫之冠，因此備受法人鍾愛。另外，永豐金今年前11月獲利已超越去年全年，三大法人上周買超1.6萬張，投信扮演買超主力，推升股價上周也漲1.5%。
在電子股中，上周大聯大獲三大法人買超合計逾1.6萬張，股價大漲8%；至上11月營收報佳音，三大法人買超9,000多張，股價大漲11%；力特獲外資及自營商買超，股價上周更大漲15%；仁寶上周漲2.8%，凌陽及鴻海都至少漲1%。
傳產股以重電概念股華城最耀眼，三大法人上周合計買超1.1萬張，帶動股價單周狂漲28.7%，股價連七紅，衝上歷史新高。華城受惠於台電強韌電網計畫及綠能產業當紅，今年股價已大漲6.5倍。航運股重獲法人青睞，長榮、陽明及新興最受矚目，以新興激漲22.8%最強悍。
展望後市，美股四大指數8日全收紅，有利於本周台股走勢。綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國看法，12月及元月台股走多頭行情的機率高，美股指標科技股走揚，也有利帶動台股上揚。
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