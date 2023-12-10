快訊

亞錦賽／冠軍賽中日大戰加開座位 近2.2萬席門票2分鐘秒殺

法人鎖碼股 多頭先鋒 兆豐金、大聯大等各擁利基

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

台股雖然中斷周線連五紅，但上周五（8日）在人工智慧（AI）族群領軍下重拾多頭氣勢，法人看好年底行情。統計顯示，兆豐金、大聯大、永豐金等14檔個股各有利基，上周獲得內外資法人同步買超，股價表現普遍優於大盤，這些「法人鎖碼強勢股」將成為年底前市場追捧焦點。

CMoney統計，五日來，兆豐金、大聯大、永豐金、長榮、陽明、遠傳、華城、新興、至上、仁寶、台灣大、力特、凌陽、鴻海等14檔個股，獲得內外資法人同步買超。這些個股中，電子股占八檔最多，其次是四檔傳產股及兩檔金融股。

在這些個股中，以兆豐金最受矚目，上周三大法人合計買超1.8萬張，其中外資就大買1.6萬張，投信也站在買方，推動股價同期間上揚1.5%，打敗加權指數同期間0.3%的跌幅。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

兆豐金受惠於逐漸踏出防疫險陰霾，今年前11月獲利年增逾七成，為公股行庫之冠，因此備受法人鍾愛。另外，永豐金今年前11月獲利已超越去年全年，三大法人上周買超1.6萬張，投信扮演買超主力，推升股價上周也漲1.5%。

在電子股中，上周大聯大獲三大法人買超合計逾1.6萬張，股價大漲8%；至上11月營收報佳音，三大法人買超9,000多張，股價大漲11%；力特獲外資及自營商買超，股價上周更大漲15%；仁寶上周漲2.8%，凌陽及鴻海都至少漲1%。

傳產股以重電概念股華城最耀眼，三大法人上周合計買超1.1萬張，帶動股價單周狂漲28.7%，股價連七紅，衝上歷史新高。華城受惠於台電強韌電網計畫及綠能產業當紅，今年股價已大漲6.5倍。航運股重獲法人青睞，長榮、陽明及新興最受矚目，以新興激漲22.8%最強悍。

展望後市，美股四大指數8日全收紅，有利於本周台股走勢。綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國看法，12月及元月台股走多頭行情的機率高，美股指標科技股走揚，也有利帶動台股上揚。

兆豐金 三大法人 台股

延伸閱讀

盤點台股最強個股排名 AI股滿血復活、重電搶眼

小摩唱旺台股半導體五強 看好台積、世芯、祥碩、欣興、日月光前景

台股多頭重掌發球權 短線關注指標股營收、作帳行情

中信金前11月賺贏歷來全年 純益549億、EPS 2.77元

相關新聞

法人鎖碼股 多頭先鋒 兆豐金、大聯大等各擁利基

台股雖然中斷周線連五紅，但上周五（8日）在人工智慧（AI）族群領軍下重拾多頭氣勢，法人看好年底行情。統計顯示，兆豐金、大...

法人看好：台股耶誕上漲機率 升至六成七

台股盤勢高檔震盪，觀察近年來，耶誕節前後一至兩個月的大盤走勢，上漲機率平均由五成攀升至六成七，法人昨（9）日表示，耶誕節...

投信看好成長型資產 新募基金透露端倪

美國就業數字強勁，市場預期美國聯準會（Fed）本周將維持利率不變。從投信最近全新及追加募集基金的狀況可發現，投信預期Fe...

五大旺季節慶族群 向錢衝

年終歲末假期即將到來，由於元旦假期達三天，加上學生將放寒假，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居為...

股海自由行／資金行情燒 留意選舉題材

全球金融市場在11月出現了戲劇性的轉折，自從美國聯準會（Fed）月初決議再次停止升息，加上美國10月消費者物價指數（CP...

台股本週跌0.31% 電機機械類股漲4.26%最多

根據台灣證交所統計，台股本週發行量加權股價指數收盤為17383.99點，較上週下跌54.36點，跌幅約為0.31%，漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。