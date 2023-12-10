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法人看好：台股耶誕上漲機率 升至六成七

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股盤勢高檔震盪，觀察近年來，耶誕節前後一至兩個月的大盤走勢，上漲機率平均由五成攀升至六成七，法人昨（9）日表示，耶誕節傳統旺季後，緊接還有元月紅包效應題材，今年台股資金匯聚的年終擺尾行情將受期待。

台新投顧副總黃文清表示，外資長假期間對台股買賣動態趨緩，盤面主要由內資點火撐盤，配合月底、季底、年底的三重作帳，指數在年底前仍有機會震盪盤堅。展望明年1月行情，多頭將有機會開展新一波攻勢。

根據統計，過去六年來，台股耶誕節前後一個月的上漲機率都達50%，若將時間拉長至耶誕節前後兩個月，上漲機率則都攀升至67%。數據顯示歷年來，年底12月到隔年的2月，台股上漲的機率都相當高，投資人若能把握時點進場逢低布局，應該可有不錯的報酬率。

華南投顧董事長儲祥生認為，通常年底甚至到隔年1、2月，會因耶誕節傳統旺季緊接元月紅包效應題材持續發酵，市場容易匯集資金，股市也較容易有行情出現。

就基本面來看，因比較基期低加上外銷訂單回升，中經院預估台灣明年經濟成長率（GDP）將由1.38%倍增至3.08%。歷史資料顯示，在台灣GDP明顯翻揚時，當年度台股股價淨值比高點多會上移。同時，美聯準會（Fed）降息及新台幣升值也有助台股量價回升。

企業獲利方面，隨上市櫃公司今年第3季獲利交出遠超出法人圈預期的9,100億元單季獲利、法人並上修全年獲利至3兆元；展望2024年，預期在AI應用持續興起，明年整體獲利上看3.5兆-3.6兆元，年增約二成。

台股 紅包 淨值比

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