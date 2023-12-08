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台積電營收／11月創今年以來單月次高 第4季可望再向上

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）11月合併營收出爐，達2,060.26億元，創今年以來次高水準。法人預期，台積電第4季營運將有機會再度改寫歷史新高，且明年第1季營運將有望淡季不淡。

台積電今（8）日股價收盤上漲0.71％至570元，目前仍在波段高點之上，並力守周線水準。

台積電公告11月合併營收達2,060.26億元、月減15.3％，相較去年同期減少7.5％。累計今年前11月合併營收為1兆9,854.36億元、年減4.1％，創歷史同期次高。

對於第4季營運展望，台積電預估，本季合併營收將落在188～196億美元區間，與第3季相比將季增8.8～13.4％，中間值約11.1％，若以新台幣兌美元匯率32兌1美元計算，新台幣營收約落在6,016～6,272億元之間。

累計台積電10月及11月合併營收將達4,492.29億元，代表12月合併營收只要落在1,523.71～1,779.71區間，第4季財測將可望順利達標。

法人預估，台積電第4季合併營收將可望持續受惠於3奈米製程產能拉升，帶動單季合併營收將有機會持續攻高，且3奈米、5奈米等製程需求明年第1季將有望延續，加上CoWoS需求產能維持滿載水準，使台積電明年第1季營收寫下單季不淡水準。

台積電 營收

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