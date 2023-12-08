台積電營收即將公布 早盤勁揚收復月均線

超微（AMD）日前宣布，備受外界期待的全新AI加速器GPU Instinct 「MI300X」已開始出貨，加速處理單元（APU）「MI300A」也進入量產，且兩者都由台積電（2330）代工；台積電今（8）日下午即將公布11月營收，營收公布前股價大漲，漲幅逾1.7%，貢獻大盤點數逾70點，帶動整體大盤開高走高，上漲超過150點。

超微AI晶片Instinct MI300系列亮相，其中，MI300A已進入量產，MI300X則開始出貨，在合作廠商部分，技嘉（2376）為MI300A四家供應鏈中唯一的台廠，同時也是MI300X供應鏈，另外，MI300X其他台廠供應鏈還包括緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、雲達、鴻佰等。

超微執行長蘇姿丰強調，AI 在很短的時間內，不只是發展，簡直是爆炸性成長，現在只是 AI 紀元發展的非常早期階段；她同時表示，相較於目前的450億美元，至2027年時，資料中心 AI 加速器市場的整體潛在市場將達4,000億美元，年均複合成長率（CAGR）70%。

蘇姿丰表示，AI已被應用在許多面向，例如改善醫療、加速氣候研究、導入工業機器，或提供內容創作工具等，生成式AI尤為關鍵。生成式AI是資料中心很大的工作負載需求，需要利用眾多加速器訓練，並以大量參數逐步修正模型，GPU正處於生成式AI世界的中心。

台積電總裁魏哲家在台積電昨日舉行的「2023年供應鏈管理論壇」致詞時提到，有鑑於高通膨與持續上漲的成本等外在因素，2024年仍有其不確定性，但受惠於AI應用迅速發展，2024年將是充滿機會的一年。

台積電10月合併營收2,432.03億元，月增34.8%，年增15.7%，創下單月新高，累計今年前10月合併營收1兆7,794億元，年減3.7%。