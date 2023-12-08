耿鼎強攻漲停 爆量逾十萬張 法人投資建議給予「買進」

台股今（8）日開高於平盤之上震盪，值得注意的是，耿鼎（1524）盤中以36.5元亮燈漲停、爆量超過十萬張，更一度衝上成交量排行第一。法人看好耿鼎後市發展，投資建議給予「買進」。

法人分析，在高利率、高通膨景氣放緩的環境下，有利耿鼎 AM（After market）廠商營運，另外原材料鋼板價格穩定，可望明顯受惠。另外，耿鼎收入以收美元為主，若美元升值除了貢獻兌換利益外，對毛利率也有明顯挹注。

耿鼎為汽車板金件 AM 大廠，銷售區域以北美為主占比約60~65%、歐洲約15~20%及其他（中東、南美洲及中國），生產據點位於桃園蘆竹共有兩個廠，主要產品涵蓋葉子板、引擎蓋、保險桿、車門、冷凝器、車尾門以及其他各類零件，其中引擎蓋及葉子板合計占營收比重約80%。

值得注意的是，耿鼎於2017年為第一家取得中國平安財險支持 NSF 認證汽車售後板金配件，目前取得美國 CAPA 的鈑金件數約1,239件，為業界前段班。