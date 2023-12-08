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長榮航早盤爆量十萬張 法人投資建議給予「買進」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（8）日開高於平盤之上震盪，值得注意的是，長榮航（2618）早盤爆量十萬張，衝上成交量排行第二。法人指出，考量油價走跌有利舒緩營運成本壓力，以目前獲利水準而言，投資建議給予「買進」。

法人分析，長榮航的油料成本為公司成本最大宗，近期油價下跌有望舒緩營運成本壓力；長榮航2023年第1季至第3 季用油桶數為1,184萬桶，若以全年1,550萬桶用油量、以及匯率32元（美元/台幣）的假設基礎計算，則在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年每股純益（EPS）影響約為0.92元。

隨全球客機運力持續增長，法人也看好，長榮航貨運單價將逐漸回歸正常，客運量仍有望維持高檔，客運單價將分別於春節及暑期旺季見高點，預估長榮航明年 EPS 超過3元。

長榮航 油價 客運

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