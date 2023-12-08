長榮航早盤爆量十萬張 法人投資建議給予「買進」
台股今（8）日開高於平盤之上震盪，值得注意的是，長榮航（2618）早盤爆量十萬張，衝上成交量排行第二。法人指出，考量油價走跌有利舒緩營運成本壓力，以目前獲利水準而言，投資建議給予「買進」。
法人分析，長榮航的油料成本為公司成本最大宗，近期油價下跌有望舒緩營運成本壓力；長榮航2023年第1季至第3 季用油桶數為1,184萬桶，若以全年1,550萬桶用油量、以及匯率32元（美元/台幣）的假設基礎計算，則在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年每股純益（EPS）影響約為0.92元。
隨全球客機運力持續增長，法人也看好，長榮航貨運單價將逐漸回歸正常，客運量仍有望維持高檔，客運單價將分別於春節及暑期旺季見高點，預估長榮航明年 EPS 超過3元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言