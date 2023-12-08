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股王世芯獲多家外資點讚 股價改寫歷史新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（8）日開高走高，盤中最高一度拉升至17,465.35點，大漲逾150點，盤面上以電子股表現較為強勢，千金股中股王世芯-KY（3661）獲得外資點讚，重新調整目標價上看4,000元；世芯-KY早盤一度拉升至3,445元，改寫歷史新高。

美商傑富瑞（Jeffries）證券重申世芯-KY「買進」評等，目標價一口氣從3,285元上調到4,012元，突破4,000元大關，為市場最高；摩根大通證券則以3,800元的目標價居次，重申「優於大盤」評等；摩根士丹利證券則在11月初將世芯-KY目標價從2,880元調高到3,180元，維持「優於大盤」評等。

Google、Meta及亞馬遜等美國科技大廠全力衝刺AI市場，其中生成式AI需求更是被外界期待可望滲透到消費者生活當中，由於科技大廠委外開發晶片需求不斷成長，成為世芯-KY搶攻這波AI商機當中的主要動能。

世芯-KY第3季合併營收76.09億元，毛利率為24%，單季獲利創下新高，歸屬母公司業主淨利8.87億元，季增20.8%，年增一倍，每股純益12.03元；累計今年前3季合併營收212.54億元，歸屬母公司業主淨利22.05億元，每股純益30.31元；預期第4季營收、獲利有望再創新高。

世芯預期，本季取得先進封裝產能增加，量產動能增溫，營收、獲利都會成長。世芯透露，既有北美最大客戶AI晶片需求持續強勁，預期明年訂單量更多，是推動該公司業績持續向上的重要支柱。

世芯 營收

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