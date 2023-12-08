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台股中小型波動度低於大型股 永續高息中小股抗壓耐震

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中小型股 VS. 大型股年化波動度比較(資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg)
中小型股 VS. 大型股年化波動度比較(資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg)

根據統計，台灣永續高息中小型指數不論一年、二年或三年的回測年化波動度皆小於大型股指標臺灣50指數及加權股價指數，完全顛覆市場對中小型的刻板印象。台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，美聯準會（Fed）11月雖然維持利率不變，但仍表示高利率將延續更長一段時間，加上台股此波反彈大漲逾千點，預期短線震盪幅度將加大，操作上宜選擇波動較低的族群，布局永續高息中小型ETF可提升資產配置效益，是目前資金最佳避風港。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但具備成長性高的優勢，中長期股價爆發力強，且因為產業多元化，具分散風險效果；此外，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。另一方面，今年以來，台股多頭由AI題材領銜，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI股漲多回檔，但中長線成長趨勢不變，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股仍具有較大的上檔空間。

黃鈺民表示，臺灣永續高息中小型指數回測波動度較大型股指標臺灣50指數及加權指數為低，除了具備中小型股產業多元分散效果外，亦具備「永續」及「高息」二大優勢，永續投資可以對地球環境、整體社會盡一份心力，也能促進企業改善經營模式、建立公司文化並減少勞資糾紛，降低投資人所承擔風險，透過永續評鑑，可篩選出財務體質佳、獲利穩健的優質企業；而高息優勢則對股價下檔具防護力，最適合在大盤股價指數於區間震盪格局下布局。

中小型股 AI

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