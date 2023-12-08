12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

那斯達克綜合指數周四大漲，止住美股連三天頹勢，Alphabet和超微（AMD）引爆又一波對人工智慧（AI）的熱情，大型科技股領軍反彈。

那斯達克綜合指數大漲1.4%，報14,339.99點，道瓊工業指數漲0.2%，報36,117.57點。標普500指數上漲0.8%，收在4,585.59點。

Alphabet大漲5.3%，分析師對Google 母公司推出最新AI模型感到雀躍；而超微飆漲近10%，該公司估計其資料中心用AI晶片潛在市場今年可能達到450億美元。

其他重量級科技相關股票也有所上漲，輝達和Meta 漲幅超過2%，亞馬遜漲1.6%，蘋果上漲1%。

費城半導體指數大漲2.8%，將2023年的漲幅擴大至48%，其中大部分是對AI的押注。台積電ADR 上漲1.5%。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield說：「今天超微和Google的漲勢，感染了整個市場。」他說，美股現處於輪漲之勢，「前一天科技股領漲，第二天價值股和大盤股輪由領漲」。

標普500指數中成交量最大的個股是特斯拉，共有價值高達257億美元的特斯拉股票易手，特斯拉收高1.4%。

市場幾乎完全消化聯準會（Fed）下周會議上維持利率不變的預期。周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數增幅低於預期，經季節性調整後為22萬人。

美國勞工部將於周五公布的就業報告，可能動搖對Fed可能何時開始降息的預期。非農就業在10月增加15萬個，預計11月增加18萬個。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，利率期貨市場暗示美聯儲最早在3月降息的可能性接近64%。

美國默克跌1.7%，影響道瓊工業指數漲勢，這家製藥商的免疫療法組合在一項肺癌研究中失敗。