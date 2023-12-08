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12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

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12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

那斯達克綜合指數周四大漲，止住美股連三天頹勢，Alphabet和超微（AMD）引爆又一波對人工智慧（AI）的熱情，大型科技股領軍反彈。

那斯達克綜合指數大漲1.4%，報14,339.99點，道瓊工業指數漲0.2%，報36,117.57點。標普500指數上漲0.8%，收在4,585.59點。

Alphabet大漲5.3%，分析師對Google 母公司推出最新AI模型感到雀躍；而超微飆漲近10%，該公司估計其資料中心用AI晶片潛在市場今年可能達到450億美元。

其他重量級科技相關股票也有所上漲，輝達和Meta 漲幅超過2%，亞馬遜漲1.6%，蘋果上漲1%。

費城半導體指數大漲2.8%，將2023年的漲幅擴大至48%，其中大部分是對AI的押注。台積電ADR 上漲1.5%。

Infrastructure Capital Management執行長Jay Hatfield說：「今天超微和Google的漲勢，感染了整個市場。」他說，美股現處於輪漲之勢，「前一天科技股領漲，第二天價值股和大盤股輪由領漲」。

標普500指數中成交量最大的個股是特斯拉，共有價值高達257億美元的特斯拉股票易手，特斯拉收高1.4%。

市場幾乎完全消化聯準會（Fed）下周會議上維持利率不變的預期。周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數增幅低於預期，經季節性調整後為22萬人。

美國勞工部將於周五公布的就業報告，可能動搖對Fed可能何時開始降息的預期。非農就業在10月增加15萬個，預計11月增加18萬個。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，利率期貨市場暗示美聯儲最早在3月降息的可能性接近64%。

美國默克跌1.7%，影響道瓊工業指數漲勢，這家製藥商的免疫療法組合在一項肺癌研究中失敗。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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