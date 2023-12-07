全美最大台灣自有品牌地板通路商寶陞 12月12日掛牌上櫃

全美最大台灣自有品牌地板通路商寶陞（2948）12月12日上櫃掛牌，櫃買中心將舉辦「寶陞國際(股)公司上櫃掛牌典禮」，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商，以及簽證會計師共同與會。

寶陞國際主要是從事實木複合地板、塑料地板、超耐磨地板及其他室內裝修建材銷售。今年寶陞前三季累計營收為16.69億元，稅後純益為9,103萬元，年減34.5%，每股稅後純益（EPS）為3.67元。

寶陞董事長黃楷倫表示，因公司有較大比重在舊屋翻新，今年上半年營運受美國升息影響，加上美國區域38%在加州，而北加州科技業房價偏高，近期又有裁員潮，營收年減近5%。

今年下半年整體來看，美國營運開始從底部翻轉，且佛州自有營運據點於今年7月投入營運，挹注營收，第4季或明年第1季持續開發周邊客戶，看好東岸人口數比西岸更多，會以佛州物流中心為據點，開發東北岸和東岸客戶，隨著營業據點增加，未來營運有望逐步向上。