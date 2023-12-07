快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

閎康營收／11月4.12億元、創歷史新高 月增9%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）公布11月營收為新台幣4.12億元，月增9%，年增6.96%，創歷史新高。累積前11個月營收43.66億元，相較去年同期成長21.73%，主因客戶開案量增加及日本、中國大陸實驗室業績成長帶動。

隨著全球化進程的變化和地緣政治的緊張，世界各國越來越重視建立自主供應鏈，特別是在技術密集型的半導體產業，半導體不僅是實現創新科技的核心，同時也攸關國家安全。在這一背景之下，閎康指出，公司展現了其獨特的戰略優勢，成為唯一橫跨多個關鍵半導體產業聚落的企業。

隨著營運規模的擴大及各項業務同步擴展，閎康指出，連年保持穩健的營收增長，而且在資本結構和現金流方面均顯示出優於同業的健康狀況，使得公司更有能力進行跨國投資。中國大陸實驗室自2007年成立以來，保持穩定增長，已成為第二大營收、獲利來源。日本實驗室在2019年成立，目前已有兩個實驗室，並連年繳出高於公司平均的業績增長。這些投資不僅有助於減少地緣政治風險，也為閎康帶來了新的增長動能。

閎康提到，在這場全球半導體產業的重新布局中扮演了重要角色，透過在關鍵市場的本地化策略，閎康能夠更快速地回應客戶需求，並有效地降低營運成本，隨著技術的不斷精進和市場的持續擴大，閎康的發展前景值得期待。

閎康 半導體 營收

延伸閱讀

國巨營收／施耐德併入助攻 11月93.5億元、月增3.2%

台灣光罩營收／11月6.23億元 目前成熟製程光罩產能滿載

健喬營收／11月4.44億元 年增10.7%、前11月年增19%

用一盤料理代表2023年：日本「今年的一皿」迷你奢華的款待飯糰

相關新聞

台股下跌81點 三大法人賣超99億元

台股今（7）日開低，大盤終場收在17278.74點，下跌81.98點，跌幅0.47%，成交量2,988.49億元，三大法...

資金從中國跑到日本了！明年大選影響台股命運

全球股市共同走過光輝的十一月，從日線看，美國各大指數都是大漲的走勢，道瓊大漲二八九八．○二，漲幅達八．七七％，這一個月，道瓊把今年的跌幅都收復回來，而且還站上三萬六千點，這是美股多頭的時代。

台股超港效應 美國商務部點名Nvidia

台灣加權指數黃金交叉香港恆生指數，除了權值股所屬產業前景差異之外，也顯示經濟消長變化及國際資金的流向。

金萬林12月21日創新板掛牌！中籤潛在報酬逾4成、可望賺1.3萬

金萬林（6645）預計12月21日在創新板掛牌上市，今（7）日完成競價拍賣，預計12月11~13日辦理公開申購，每股承銷...

玉晶光營收／11月24.88億元 月減1.5%

玉晶光（3406）公布11月合併營收24.88億元，月減1.5%，年增25.76%。

總統大選、 Fed降息助攻！永豐金黃蔭基看好2024年：台股高點上衝18800點

永豐金控（2890）首席經濟學家黃蔭基今（7）日指出，2024年台股高點上衝18800點，「高估落在明年第4季，也可能2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。