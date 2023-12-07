閎康營收／11月4.12億元、創歷史新高 月增9%
半導體檢測大廠閎康（3587）公布11月營收為新台幣4.12億元，月增9%，年增6.96%，創歷史新高。累積前11個月營收43.66億元，相較去年同期成長21.73%，主因客戶開案量增加及日本、中國大陸實驗室業績成長帶動。
隨著全球化進程的變化和地緣政治的緊張，世界各國越來越重視建立自主供應鏈，特別是在技術密集型的半導體產業，半導體不僅是實現創新科技的核心，同時也攸關國家安全。在這一背景之下，閎康指出，公司展現了其獨特的戰略優勢，成為唯一橫跨多個關鍵半導體產業聚落的企業。
隨著營運規模的擴大及各項業務同步擴展，閎康指出，連年保持穩健的營收增長，而且在資本結構和現金流方面均顯示出優於同業的健康狀況，使得公司更有能力進行跨國投資。中國大陸實驗室自2007年成立以來，保持穩定增長，已成為第二大營收、獲利來源。日本實驗室在2019年成立，目前已有兩個實驗室，並連年繳出高於公司平均的業績增長。這些投資不僅有助於減少地緣政治風險，也為閎康帶來了新的增長動能。
閎康提到，在這場全球半導體產業的重新布局中扮演了重要角色，透過在關鍵市場的本地化策略，閎康能夠更快速地回應客戶需求，並有效地降低營運成本，隨著技術的不斷精進和市場的持續擴大，閎康的發展前景值得期待。
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