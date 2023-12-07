玉晶光營收／11月24.88億元 月減1.5%

玉晶光（3406）公布11月合併營收24.88億元，月減1.5%，年增25.76%。

累計今年前11月合併營收198.54億元，年增11.78%。談及目前訂單進展，玉晶光總經理郭英理表示，中、美系客戶手機需求有拉高趨勢，主要聚焦在中高階產品線，「比當初預期好，目前產能吃緊」。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，依照目前客戶需求來看，第4季營收有機會比以往同期好，也因為產品組合的因素，如果良率控制得宜，毛利率有機會較第3季好。

他進一步表示，目前我們主要客戶只有旗艦機種才有配置潛望式鏡頭，未來不排除會下放到其他機種，只要客戶有需求，都可以配合生產及出貨。

陳天慶雖未點名是哪位客戶，不過，外界解讀，玉晶光是高含金量的蘋概股，今年iPhone 15只有最頂規的Pro Max有搭載潛望式鏡頭，而且是大立光獨吃，隨陳天慶「未來不排除下放到其他機種」一席話推測，玉晶光有機會爭取更多i16訂單，與大立光較勁。