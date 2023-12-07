金萬林12月21日創新板掛牌！中籤潛在報酬逾4成、可望賺1.3萬

金萬林（6645）預計12月21日在創新板掛牌上市，今（7）日完成競價拍賣，預計12月11~13日辦理公開申購，每股承銷價30元，以興櫃收盤價43.15元計算，中籤報酬率43.83%，可望賺進13,150元。

金萬林競價拍賣2,019張，合格投標數量7,662張，今日開標，最低得標價格31.6元，最高得標價格40元，得標加權平均價格34.1元。

金萬林公開申購日期為12月11~13日，承銷張數804張，承銷價30元，預計12月15日抽籤，12月21日掛牌上市。

金萬林以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極布局次世代基因檢測（NGS）市場，目前實收資本額4.6億元，上市股本將提升至約4.9億元。

今年在疫情消退下，相關的新冠檢測業務減少，連帶影響金萬林的營運表現，累計今年前三季稅後虧損約6,430萬元，每股虧損1.4元。

金萬林指出，由於疫情消退，業務主軸將重回基因檢測，看好次世代基因定序（NGS）明年第2季納入健保的政策利多，衛福部初期納入健保的11種癌症檢測項目，金萬林可全數含蓋。

金萬林說，受惠 NGS納入健保給付政策，明年起，可望大幅帶動營運明顯成長，目前精準醫療僅占營收比重約10%，未來在健保給付實施後，營收占比將大幅增加，預期明年可望轉盈。