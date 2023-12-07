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永豐金：明年台股上看1萬8800點 Q1、Q4會出現高點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，明年台股是N型表現。本報資料照片
永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，明年台股是N型表現。本報資料照片

永豐金今天發表最新對明年景氣的預期，其中在台股方面，永豐金以本益比評估，若以2013年以來本益比平均高點約17倍和14.7倍來計算，認為台股的合理區間應在18800至16100點，至於指數最差的情況，仍會支撐在4%的殖利率，約15400點。

永豐金首席經濟學家黃蔭基也表示，明年股市將N字型表現，亦即高點分別出在第一季、第四季，特別是由於三大因素，包括了第一季高點是利率觸底的亢奮，及總統選舉行情，和年終獎金的加碼，三大動能會讓明年台股在年初就先上高點。

黃蔭基分析，因為下半年的AI出貨驅動及電子產業出口旺季，明年台股在第一季及第四季會有相對高點。他並分析，股市跌破17000點時就有支撐，並建議投資人不要在意尾數，要看前面2位數，股市會往17000至18000點方向移動，他則最看好科技股。

永豐金也分析，由於今年上半年的企業獲利較去年同期大減40%，因此，會影響到2024年的殖利率表現，台股殖利率在國際市場也會相對失去吸引力。對此永豐金投顧分析，由於獲利衰退3成，可配息空間有限，因此對現在股價而言，殖利率將低於3.5%，相較於新加坡目前殖利率5.4%、歐洲富時指數100也有4.43%均偏低。

但另一方面，永豐金仍看好明年仍有企業成長的本益比加持，尤其第三季、第四季出口回溫之後，本益比及EPS都會上來，因此認為，股市高點也會出現在明年第四季，將是N字型的表現。

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