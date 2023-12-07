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南亞營收／11月209億元 年月雙減 ABF、BPA 銷量減少

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
南亞塑膠公司董事長吳嘉昭。報系資料照／記者林伯東攝影
南亞塑膠公司董事長吳嘉昭。報系資料照／記者林伯東攝影

南亞（1303）今（7）日公告11月合併營收209.35億元，月減3.6%、年減16.9%；前11月累計營收2,394.21億元，年減27.72%。公司表示，11月大部分產品營收與上月持平或微幅增加，然而ABF載板受到地緣政治風險及美中科技戰影響、BPA因下游產品受到反傾銷調查影響，銷售量皆有減少，導致整體營收下滑。

南亞指出，基於對地緣政治風險、美中貿易限制及大陸內需疲弱的擔憂，再加上電子行業準備進行年終盤點，使ABF載板客戶近來下單較為保守，電子材料產品營收下滑；其他電子材料在伺服器、車用材料需求支撐下，營收大致持平。

至於化工產品部分，由於大陸對下游PC產品徵收反傾銷稅保證金並延長調查之影響，BPA銷售量及營收減少；EG（乙二醇）則因產品售價上漲及美國副產品銷售量增加，營收增加。聚酯產品量增價減後，營業額與上月持平。

塑膠加工產品部分，售價因原料PVC降價而反應成本，略為調降；而硬管等建材產品由於客戶加速工程進度、提高用料需求，使營收小幅成長。

反傾銷稅 南亞

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