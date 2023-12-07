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台股開盤下跌3點 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。美聯社
台股。美聯社

台股今（7）日開盤指數為17,356.92點，下跌3.8點。台積電（2330）開平盤570元。

群益投顧表示，大盤指數在3日線之下，基期承壓的震盪風險未除，高基期的中大型股估將持續輪流震盪；大股輪流基期調整，中小型題材股擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.汽車相關─11月台灣新車單月掛牌數43,566台，月增7.5%、年增9.8%，創31年來同期次高，亦為2021年2月以來單月新高。廣達子公司鼎天，車用業務應用多元，包含GPS定位產品、AI攝影鏡頭、ADAS等多種應用，成為重要競爭優勢。

2. USB題材概念股─蘋果今年下半年推出的iPhone 15系列已全面更換為Type-C介面，搭配使用的USB-PD晶片市場規模也開始大幅增加，衍生出大量USB-PD晶片商機，加上英特爾(Intel)、超微(AMD)新平台將全面支援USB 4介面，挹注相關概念股營運與題材。

周三（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為36,054.43點，下跌70.13點、跌幅0.19%，S&P500指數下跌0.39%，那斯達克指數下跌0.58%，費半指數下跌0.72%。台積電ADR周三上漲1.2%，收在97.85美元，較台北交易溢價8%。

受到大型股和能源股拖累，連續三日下跌，倒是美國公債漲勢加劇，美國10年期公債殖利率拉低至8月以來的最低水準。投資人陷入兩難，一方面是對Fed最早可能在3月開始降息的押注；另一方面又擔心過去五周美股漲勢可能過頭。油價連續五個交易日下跌，布蘭特原油期貨結算價跌至6月以來的最低價位。

周三（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為36,054.43點，下跌70.13點、跌幅0.19%，S&P500指數下跌0.39%，那斯達克指數下跌0.58%，費半指數下跌0.72%。

受到大型股和能源股拖累，連續三日下跌，倒是美國公債漲勢加劇，美國10年期公債殖利率拉低至8月以來的最低水準。投資人陷入兩難，一方面是對Fed最早可能在3月開始降息的押注；另一方面又擔心過去五周美股漲勢可能過頭。油價連續五個交易日下跌，布蘭特原油期貨結算價跌至6月以來的最低價位。

三大法人周三集中市場合計買超36.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超2.5億元，投信買超44.2億元，自營商（自行買賣）買超5.2億元，自營商（避險）賣超15.4億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.47億元偏多部位，自營商布局0.2億元偏多部位，選擇權未平倉部分，11月W5週選賣權最大未平倉上升150點至17,350點，買權最大未平倉下降50點至17,400點，最大OI區間上移中性偏多。選擇權買權、賣權，兩者最大未平倉履約價僅差距50點，顯示於選擇權多數參與者對盤勢看法進入膠著。

期貨方面，外資夜盤減碼1,303口空單，日盤則加碼1,212口空單，未平倉淨空單降至-7,365口；十大特定法人反手2,543口空單至 -1,427口。周三日盤台指期走強，外資空單僅小幅回補，顯示外資於籌碼部份仍保守看待台指。十大特定法人與交易人由淨多單轉向淨空單，由買轉賣，顯示高檔避險動作明顯。

台指期短暫站上五日線後賣壓出籠，終場仍守於短均線附近，未能脫離盤整區間，整體呈震盪偏多格局，外資與自營商於選擇權部位小幅偏多，十大特法逢高加空，籌碼未具一致性方向，後續觀察主流族群，如電腦週邊設備中AI相關類股是否走強，進而帶動台指脫離震盪格局再起漲勢。

美國公債

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