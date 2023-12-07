12/7【早晨財經速解讀】台積電2024恐降資本支出？年底前能上萬八？小非農疲軟油價大跌 衰退擔憂？

美國股市周三收低，受到大型股和能源股拖累，連續三日下跌，倒是美國公債漲勢加劇，美國10年期公債殖利率拉低至8月以來的最低水準。

標普500指數下跌0.4%，收於4,549.34點。那斯達克綜合指數跌0.6%，報14,146.71點；道瓊工業指數下跌70.13點，跌幅0.2%，報36,054.43點。美國10年期公債殖利率下跌4.2個基點，報4.1211%。

投資人陷入兩難，一方面是對Fed最早可能在3月開始降息的押注；另一方面又擔心過去五周美股漲勢可能過頭。

ADP全國就業報告顯示，美國11月民間就業增加10.3萬個，低於經濟學家原估的13萬個。這為勞動市場趨軟提供證據。周五更全面的11月份非農就業報告將更清楚說明勞動市場的狀況。

最新的就業數據強化對聯準會（Fed）升息已導致經濟降溫的預期心理。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson說：「Fed關心的不是就業本身，而是勞動市場整體帶來的通膨升溫或放緩壓力的程度。當前儘管就業人數很高，但帶來的是通膨放緩的壓力」。

油價連續五個交易日下跌，布蘭特原油期貨結算價跌至6月以來的最低價位。雖然油價下跌對美國人的錢包有利，但對一些投資人來說，油價下跌正在發出有關全球經濟疲軟的警告信號。

能源股大跌拖累大盤，油價下跌4%，美國汽油庫存增幅大於預期，加劇對燃料需求的疑慮。

在標普500指數的11類股中，有八個收低，能源股跌1.6%，資訊科技跌0.9%。

輝達（Nvidia）跌2.3%，微軟和亞馬遜跌幅超過 1%。

Plug Power 大跌5.9%，摩根士丹利將這家氫燃料電池公司評級從「表現與大盤一致」下調至「表現遜於大盤」。

金寶湯大漲了7.1%，該公司公布上季獲利超出預期，受益於包裝食品和零食漲價。

郵輪運營商嘉年華(Carnival)上漲5.9%，達美航空公司(Delta Air Lines)上漲3.5%。債券殖利率和抵押貸款利率下降提振了Lennar等房屋建商股價，Lennar飆漲2.6%。