九檔長天期美債 ETF 走升 00931B波段強彈逾一成
美國10年期公債殖利率10月下旬一度衝破5%，債券價格波動劇烈，長天期美債 ETF 因對市場利率敏感度高，也跟著探底，但隨通膨顯著降溫，美債殖利率回落，債券價格上演大反攻，九檔長天期美債 ETF 自低檔以來至12月5日收盤價，平均反彈幅度為9.96%，價格親民好入手的統一美債20年 ETF（00931B）更強彈10.35%。
聯準會自去（2022）年3月開始升息，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高，10月23日，一度飆到5.02%的高點。不過，近期美國10月核心 PCE 年增3.5%，創兩年半最小增幅，通膨向下趨勢確立，市場預期 Fed 升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。
據 Fedwatch 最新資料顯示，目前交易員認為明年3月降息機率達51.9%，至明年底之降息幅度預期為5碼。正因市場普遍認為，升息進入尾聲，美國公債殖利率將反轉向下，債券價格落底趨勢明確，投資人可趁目前美債殖利率仍超過4%，鎖定長天期債券的債息，等待降息利率走低，美債價格反彈賺取價差，進可攻退可守。
法人表示，在籌碼面壓力減輕，及經濟成長轉弱，進而加深升息週期結束預期之下，長天期債券殖利率出現顯著回落，市場樂觀看待聯準會於明年上半年開始降息。但目前聯準會並未透露降息之意向，預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，可進場採定期定額分批布局，平滑進場成本，持有領息、等待降息來臨。
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