12月八檔台股 ETF 除息 這兩檔年化配息率逾10%

12月有八檔台股 ETF 將除息，仍以季配型產品占多數，共計有六檔，並有一檔雙月配與一檔月月配；在產品類型上也同樣多元，可劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型六檔居多：以年化配息率來看，大華優利高填息30（00918）及群益台灣精選高息（00919）逾10%的高配息率表現最值得期待，其中，00919年化報酬率連續三季衝破10%，也刷新台股 ETF 配息紀錄。

據了解， 00919重視 EPS 成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前00919群益台灣精選高息 ETF 的可分配投資收益為2.23元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。00919這次除息日為12月18日，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2024年1月12日，若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。

群益台灣精選高息 ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股現階段操作建議選股不選市，產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵，選股方向以2024年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。展望2024年台股行情，建議可關注三大趨勢，首先是生成式AI所帶動的企業伺服器規格升級；其次為在全球淨零碳排的政策帶領下，新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級；第三為升息循環告一段落下，資金成本不再推高，企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道，後市潛力可期，建議可分批布局累積部位，掌握上漲行情。