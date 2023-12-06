AI概念股跌深反彈 法人：明年AI仍是主流

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（6）日開高走高，其中AI概念股跌深反彈。（路透）
台股今（6）日開高走高，其中AI概念股跌深反彈。（路透）

台股今（6）日開高走高，其中AI概念股跌深反彈，相關個股包括：創意（3443）、緯穎（6669）、華漢、勤誠（8210）、高力（8996）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）等。法人表示，2024年AI族群仍是主流。

綜合多家投信報告顯示，展望2024年AI族群仍是主流。在類股操作上，聚焦AI受惠股、蘋果新產品供應鏈族群、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等、基本面與配息仍佳的族群，例如零售與觀光等。

法人指出，AI需求所帶動的族群還包括伺服器、散熱與電源供應、高速運算；邊緣AI，將AI功能搭載至PC、NB與手機等終端電子產品，是值得關注的發展方向。

其他AI方面，以伺服器而言，預估2024年全球AI伺服器的出貨量將倍數成長，明年成長率將達26.3%，相較一般伺服器的年均複合成長率約5%左右，顯示AI伺服器商機仍是2024年投資亮點族群，其中的相關零組件族群，包括ASIC、ABF載板、散熱、高速傳輸等，也是2024年科技族群投資主流。

2024 AI 伺服器

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