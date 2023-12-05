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高盛：五大 AI 台股明年元月營收年增兩位數 給予「買進」評級

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

高盛證券在最新出具的產業報告中預測，廣達（2382）、緯創（3231）、華碩（2357）、緯穎（6669）、技嘉（2376）等五大台系指標人工智慧（AI）廠，2024年元月起，營收年增率均將全面翻正、且呈現二位數以上的高成長，因此全面給予「買進」評級。

高盛指出，第4季通常是個人電腦（PC）/伺服器的旺季，以過去的五年來看，單季營收平均占全年的25-32%。不過，由於今年第3季已見到PC需求反彈，因此10月出貨量低於高峰，預期第4季出貨量將持平或甚至低於第3季。

報告指出，對於PC營收比重高的公司來說，11月的營收可能反而低於10月，因為旺季效應減弱。但如果是AI伺服器比重較高的公司，則受惠於需求踏實且繪圖處理器（GPU）供給逐漸改善，11月營收可望高於10月。廣達及技嘉受惠尤深，未來數月都將持續享有紮實的成長動能，主要驅動力就是AI伺服器。

在這五大台廠中，以技嘉的營收成長動能最強，高盛預估元月營收年增率高達85%，主要受惠於AI伺服器的需求延續，且主機板及顯示卡也進入旺季。AI伺服器對於技嘉的貢獻大於同業，主要是因為基期較低。高盛基於技嘉明年的獲利預估，給予22倍的本益比，目標價345元。

華碩明年元月營收預估年成長率42%居次，主要是因為基期較低。基於華碩明年的獲利預估，給予17倍的本益比，目標價506元。緯穎元月營收預估年成長33%，但高盛將明年全年預估獲利下調0.4%，目標價從2,129元微降到2,120元，反映AI伺服器對獲利的貢獻晚於預期。

緯創明年元月營收預估年增25%，但月減26%，反映進入淡季，目標價136元。廣達元月營收預估年增12%，AI伺服器的貢獻將逐漸增加，筆電業務也受惠於Win 11帶來的換機潮，目標價270元。

營收 伺服器 2024

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