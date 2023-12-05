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熱錢進軍台股 外資今年以來截至4日止淨買超911.21億台幣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
熱錢大舉進軍台股 證期局統計外資截至4日止買超台股逾911億。本報資料照片
熱錢大舉進軍台股 證期局統計外資截至4日止買超台股逾911億。本報資料照片

證期局統計顯示，今年以來，外資截至4日止淨買超台股911.21億，此外，台股集中市場日均成交量約2784億元，相較去年同期增加13.06%，熱錢流入台股的同時，也帶動台幣匯率升升不息。

根據金管會統計，今年截至12月4日止，台股漲幅23.23%，相較日本漲幅27.35%、南韓漲幅12.46%、上海跌幅2.15%、新加坡跌幅5.14%、深圳跌幅12.31%、香港跌幅15.85%，台灣在全體亞股表現僅次於日本。

高晶萍也對擔保維持率數字表示，截至12月4日，信用交易的整戶擔保維持率為175.39%。

金管會也指出，台股基本面尚稱穩健：今年截至10月底本益比17.53，現金殖利率達3.79%（加計股票股利為3.89%），國內上市櫃公司截至10月底累計營收約32兆元，累計營收金額雖較去年同期減少9.86%，但仍為歷年同期第三高。金管會密切關注國際金融市場變化，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

台股 金管會

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