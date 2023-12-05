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台股今年來最飆股出列 華城今年漲幅高達603%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（5）日開低走低，收在17,328.01點，下跌93.47點，重電股挾著政策加持題材，成為盤面上的多頭指標，華城（1519）開低走高盤中衝上漲停，收在340元，上漲30.5元，也是今年來的大飆股，股價從去年底封關的48.3元一路往上，今年來漲幅高達603.93%。

重電股挾著綠能商機，推升股價的漲勢，華城今日以308元開低，一度下滑至307元，其後股價往上拉升翻紅，午盤過後衝上漲停340元鎖死到收盤，亞力、士電、樂事綠能等重電股也是漲停收盤。

統計台股今年來的個股表現，華城漲幅逾6倍，為今年來的大飆股，今年漲幅領先的個股還有定穎投控、安鈦克、迎廣、合正、泰茂、材料-KY、華星光、營邦、世芯-KY等，其中，漲幅超過400%的有定穎投控、安鈦克、迎廣等，其餘個股也都上漲逾300%。

華城受惠綠能商機、台電強韌電網計畫及外銷事業等助力，在電力設備需求大增下，今年以來每季營運亮眼，成為重電業的獲利王；華城為國內重電設備第一大出口商，除受惠台電強韌電網計畫之外，海外市場則是受惠於美國拜登政府的57兆基礎建設計畫及能源轉型政策，在手訂單超過百億元。

華城第3季稅後純益7.12億元，年增426.4%，每股純益（EPS）2.73元，大幅超越去年同期的0.52元；華城累計今年前三季稅後純益14.6億元，年增305.4%，每股純益5.6元，大幅超越去年同期1.38元，第3季單季、及累計前三季獲利都創下歷史新高。

華城 綠能

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