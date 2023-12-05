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台股跌93點收17,328點 散裝航運族群續強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（5）日開低於平盤下整理，收盤指數17,328.01點，下跌93.47點、跌幅0.54%，成交金額3,125.26億元。台積電（2330）今收570元、跌4元。其中，散裝航運族群持續走強。報系資料照
台股今（5）日開低於平盤下整理，收盤指數17,328.01點，下跌93.47點、跌幅0.54%，成交金額3,125.26億元。台積電（2330）今收570元、跌4元。其中，散裝航運族群持續走強。報系資料照

美股走弱影響大型群值股壓盤、摩根士丹利調降台積電目標股價，台股今（5）日開低於平盤下整理，收盤指數17,328.01點，下跌93.47點、跌幅0.54%，成交金額3,125.26億元。台積電（2330）今收570元、跌4元。其中，散裝航運族群持續走強。

摩根士丹利調降台積電目標股價，將台積電目標股價從718元下調至688元，加上輝達昨（4）日收挫2.68%、Meta跌1.48%影響AI族群普遍走弱，包括智原、研揚、緯穎、緯創、英業達、樺漢、廣達、聯發科、廣明等稍作整理。

值得注意的是，散裝航運族群續強，包括新興、中航、正德、台航、四維航等，不僅買盤量大，新興更以28.8元領航、攻上漲停板至收盤，表現亮眼。

針對2024上半年散裝產業的展望，法人分析，多重因素將影響BDI指數，其中包括巴西雨季、中國進口鐵礦淡季等因素。其中，BDI指數通常在第1季達到全年谷底，但在第2季之後逐季上升。

其他表現較佳的族群還有，電力供應概念股的亞力、士電、樂事綠能、華城、威森能源；機殼及連結器族群的迎廣、安鈦克、晟銘電、旭品、柏騰。

周二量大且上漲的個股包括：新興、裕民、正德、四維航、亞力、群創、中興電、晟銘電、台航、中航、華城等。

法人建議，短線上外資處於休假期，大型股買盤較為清淡，中小型股的櫃買指數表現較強，不過由於乖離大，還是要提防漲多回檔風險。選股部分，航運股基期低且散裝指數近期強漲已經來到今年新高，族群個股股價則是落後運價指數，加上基期偏低，可以留意；半導體IC相關則是漲多或需要整理，另外籌碼面則可以觀察投信式的進入追蹤。

台積電 華城 台股 美股 航運股 摩根

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