降息循環誰先受惠？ 金融債抱兩年有望賺四成以上

美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未來6到12個月美國經濟前景轉弱，此外，根據美銀最新調查指出，受訪者認為2024年美國經濟溫和衰退的比例過半。法人表示，一旦美國經濟如預期溫和衰退，市場對債券的需求將大增，將有利債券價格表現。

美國10年期公債殖利率自11月觸及5%高點後持續回落，截至11月29日已收斂73bps，收在4.26%，帶動債券價格明顯漲升，市場信心持穩，也催出債券 ETF 買氣，如國泰20年美債（00687B）因存續期間長，降息後資本利得空間大，最受投資人矚目，11月共22個交易日，均穩坐原型美債ETF成交量前三名。

國泰10Y+金融債（00933B）經理人鍾郁婕提醒，現階段投資債市，除了考量資本利得、殖利率，也別忽略發債公司的信用表現，可優先關注信評較高的投資等級債券，企業穩健經營才能穩定償還債息。投資等級債券中，又可以挑出降息時優先受惠的債種，歷史經驗顯示，「金融債」在降息循環啟動後，資本利得空間有機會更大，且金融業受高度監管，信評普遍更高，也不易受景氣循環影響。

鍾郁婕補充，據 Bloomberg 資料，2006年及2018年停止升息階段，債券市場多呈現上漲走勢，以上一輪升息循環(2016~2018年)數據觀察，若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券，相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41%，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率。

2018年最後一次升息後進場投資金融債及各類債券未來短中長期表現。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2018/12/19~2020/12/18。指數皆採含息總報酬指數計算，10年投資級金融債係採彭博10年以上美元金融債券指數，為國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

法人表示，市面上金融債 ETF 眾多，但僅有國泰10Y+金融債（00933B）採月配息機制搭配收益平準金，對於每月希望有穩定現金流的退休族或投資人來說，是相當理想的標的，吸引買盤不斷敲進，00933B於11月平均單日成交量逾1.5萬張，基金規模也擴增至近新台幣150億元，後市相當看好。國泰投信日前已於官網公告00933B配息時程，首次除息交易日訂在2024年2月27日，最後申購日為2024年2月26日。