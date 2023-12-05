快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降息循環誰先受惠？ 金融債抱兩年有望賺四成以上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未來6到12個月美國經濟前景轉弱。（路透）
美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未來6到12個月美國經濟前景轉弱。（路透）

美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未來6到12個月美國經濟前景轉弱，此外，根據美銀最新調查指出，受訪者認為2024年美國經濟溫和衰退的比例過半。法人表示，一旦美國經濟如預期溫和衰退，市場對債券的需求將大增，將有利債券價格表現。

美國10年期公債殖利率自11月觸及5%高點後持續回落，截至11月29日已收斂73bps，收在4.26%，帶動債券價格明顯漲升，市場信心持穩，也催出債券 ETF 買氣，如國泰20年美債（00687B）因存續期間長，降息後資本利得空間大，最受投資人矚目，11月共22個交易日，均穩坐原型美債ETF成交量前三名。

國泰10Y+金融債（00933B）經理人鍾郁婕提醒，現階段投資債市，除了考量資本利得、殖利率，也別忽略發債公司的信用表現，可優先關注信評較高的投資等級債券，企業穩健經營才能穩定償還債息。投資等級債券中，又可以挑出降息時優先受惠的債種，歷史經驗顯示，「金融債」在降息循環啟動後，資本利得空間有機會更大，且金融業受高度監管，信評普遍更高，也不易受景氣循環影響。

鍾郁婕補充，據 Bloomberg 資料，2006年及2018年停止升息階段，債券市場多呈現上漲走勢，以上一輪升息循環(2016~2018年)數據觀察，若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券，相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41%，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率。

2018年最後一次升息後進場投資金融債及各類債券未來短中長期表現。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2018/12/19~2020/12/18。指數皆採含息總報酬指數計算，10年投資級金融債係採彭博10年以上美元金融債券指數，為國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
2018年最後一次升息後進場投資金融債及各類債券未來短中長期表現。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2018/12/19~2020/12/18。指數皆採含息總報酬指數計算，10年投資級金融債係採彭博10年以上美元金融債券指數，為國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

法人表示，市面上金融債 ETF 眾多，但僅有國泰10Y+金融債（00933B）採月配息機制搭配收益平準金，對於每月希望有穩定現金流的退休族或投資人來說，是相當理想的標的，吸引買盤不斷敲進，00933B於11月平均單日成交量逾1.5萬張，基金規模也擴增至近新台幣150億元，後市相當看好。國泰投信日前已於官網公告00933B配息時程，首次除息交易日訂在2024年2月27日，最後申購日為2024年2月26日。

美國經濟 債券 公債 美國聯準會 ETF 債市

延伸閱讀

00933B發行一個多月股價破16元…首次將配出3.5個月息？ 他2點解析債券ETF為何夯

金價大漲觸及2,100美元 一度站上三年高點...瑞銀樂觀後市

組合平衡型商品 穩穩賺

野村押寶美股投等債

相關新聞

降息循環誰先受惠？ 金融債抱兩年有望賺四成以上

美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未...

中小型股傳統旺季夯 法人「策略首選」偏重成長性明確及利基產品

根據 CMoney 統計至12月1日，中小型基金近一個月績效前十強平均達11.5%，超越大盤的8.73%。法人表示，第4...

大摩調降台積目標價

摩根士丹利（大摩）證券指出，由於部分成本未納入計算、定價太保守、折舊加快等因素，台積電明年首季毛利率將掉至百分之五十以下...

電子、AI拉回 台股盤中跌逾百點力守17300點

台股今天開低震盪，電子權值股和AI概念股拉回，中小型股修正，高價股跌多於漲，盤中跌逾百點，力守17300點。法人表示，到...

運價指數持續衝高 新興、裕民、正德位居成交量前三

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）指數持續上漲，帶動散裝航今（5）日表現亮眼，新興（2605）、裕民（2606）、正德（2...

年前投資選績優台股中小基金 用獲利讓年終不薪酸

終於又在職場上撐完一年後，上班族最期待的就是領年終，慰勞辛苦的社畜人生。但受到景氣下滑影響，今年可能很多人笑不出來，10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。