運價指數持續衝高 新興、裕民、正德位居成交量前三

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）指數持續上漲，帶動散裝航今（5）日表現亮眼，新興（2605）、裕民（2606）、正德（2641）位居個股成交量前三名，三檔股價紛紛創下波段高，裕民改寫近9個月新高；新興、正德股價皆創逾6個月新高，股價一度漲停；志信（2611）則是早盤直衝漲停，創下逾1年新高。

海岬型指數（BCI）昨日來到6,582點，上漲345點，漲幅達5.53%，推升乾散貨運價指數（BDI）衝上3,346點，上漲154點，漲幅達4.82%。其中，巴拿馬型船舶指數（BPI）衝上2,441點，上漲100點，漲幅4.27%；超輕便極限型指數（BSI）收1,526點，上漲37點，漲幅2.48%。

正德今年第3季稅後純益為1.65億元，由於去年基期高，年減51.4%，每股純益0.67元；累計今年前三季稅後純益2.73億元，每股純益1.13元；隨著今年第4季將有一艘及明年有二艘節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將呈現逐季成長。

新興的船舶規模共計16艘，包含3艘30萬噸級巨型油輪(VLCC)及 13 艘散裝船，其中有1艘超大型鐵礦砂專用船、8艘海岬型、2艘卡姆薩型、2艘輕便型，採中長期論時租約、單航次論時租約及現貨論程方式營運，以最佳獲利方式，穩健經營管理船隊。

裕民是國內載重噸數最大業者，累計今年前3季稅後純益18.27億元，年減53.2%，每股純益2.2元，目前營運中船隊達67艘，運力年增30%，法人看好明年競爭力浮現。

志信開高走高直衝漲停17.75元，盤中成交量逾1.4萬張，排隊買單逾6千張；新興開高，盤中一度攻上漲停28.8元，隨後漲幅稍有收斂，盤中成交量11.1萬張。