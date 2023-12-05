快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

運價指數持續衝高 新興、裕民、正德位居成交量前三

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
裕民董事長徐旭東（本報系資料庫）
裕民董事長徐旭東（本報系資料庫）

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）指數持續上漲，帶動散裝航今（5）日表現亮眼，新興（2605）、裕民（2606）、正德（2641）位居個股成交量前三名，三檔股價紛紛創下波段高，裕民改寫近9個月新高；新興、正德股價皆創逾6個月新高，股價一度漲停；志信（2611）則是早盤直衝漲停，創下逾1年新高。

海岬型指數（BCI）昨日來到6,582點，上漲345點，漲幅達5.53%，推升乾散貨運價指數（BDI）衝上3,346點，上漲154點，漲幅達4.82%。其中，巴拿馬型船舶指數（BPI）衝上2,441點，上漲100點，漲幅4.27%；超輕便極限型指數（BSI）收1,526點，上漲37點，漲幅2.48%。

正德今年第3季稅後純益為1.65億元，由於去年基期高，年減51.4%，每股純益0.67元；累計今年前三季稅後純益2.73億元，每股純益1.13元；隨著今年第4季將有一艘及明年有二艘節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將呈現逐季成長。

新興的船舶規模共計16艘，包含3艘30萬噸級巨型油輪(VLCC)及 13 艘散裝船，其中有1艘超大型鐵礦砂專用船、8艘海岬型、2艘卡姆薩型、2艘輕便型，採中長期論時租約、單航次論時租約及現貨論程方式營運，以最佳獲利方式，穩健經營管理船隊。

裕民是國內載重噸數最大業者，累計今年前3季稅後純益18.27億元，年減53.2%，每股純益2.2元，目前營運中船隊達67艘，運力年增30%，法人看好明年競爭力浮現。

志信開高走高直衝漲停17.75元，盤中成交量逾1.4萬張，排隊買單逾6千張；新興開高，盤中一度攻上漲停28.8元，隨後漲幅稍有收斂，盤中成交量11.1萬張。

漲停 裕民 散裝船 成交量

延伸閱讀

散裝運價飆 多頭行情啟動…業界估漲到2024上半年

BDI連七紅 裕民、中航、新興受惠

SCFI 續漲 法人觀望運價漲勢的持續性

0051、0056皆納入神基與「這檔」為成分股！ 專家：可關注是否有資金行情效應

相關新聞

降息循環誰先受惠？ 金融債抱兩年有望賺四成以上

美國聯準會（Fed）於11月29日發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在10月下旬至11月中旬出現放緩、勞動市場降溫，反映未...

中小型股傳統旺季夯 法人「策略首選」偏重成長性明確及利基產品

根據 CMoney 統計至12月1日，中小型基金近一個月績效前十強平均達11.5%，超越大盤的8.73%。法人表示，第4...

大摩調降台積目標價

摩根士丹利（大摩）證券指出，由於部分成本未納入計算、定價太保守、折舊加快等因素，台積電明年首季毛利率將掉至百分之五十以下...

電子、AI拉回 台股盤中跌逾百點力守17300點

台股今天開低震盪，電子權值股和AI概念股拉回，中小型股修正，高價股跌多於漲，盤中跌逾百點，力守17300點。法人表示，到...

運價指數持續衝高 新興、裕民、正德位居成交量前三

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）指數持續上漲，帶動散裝航今（5）日表現亮眼，新興（2605）、裕民（2606）、正德（2...

年前投資選績優台股中小基金 用獲利讓年終不薪酸

終於又在職場上撐完一年後，上班族最期待的就是領年終，慰勞辛苦的社畜人生。但受到景氣下滑影響，今年可能很多人笑不出來，10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。