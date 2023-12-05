12/5【早晨財經速解讀】美債大反攻！金價創高能追？

美國股市周一收跌，連五周周線漲勢暫歇，本周公布就業數據之前，投資人擔心對聯準會（Fed）降息押注可能過了頭。

標普500指數跌0.5%，收於4,569.78點。那斯達克綜合指數跌0.8%，報14,185.49點；道瓊工業指數跌0.1%，報36,204.44點。

微軟、蘋果、輝達（Nvidia）和亞馬遜等大型股跌幅超過1%，被美國公債殖利率上揚所累。美國公債周一下跌，2到5年期殖利率大漲至少上漲10個基點；2年期債券殖利率上漲10.7個基點，報4.6456% ，美國10年期公債殖利率上漲8.4個基點，報4.2799%。

標普500指數上周五創下今年內最高收盤水準，Fed主席鮑爾承認，在經濟出現疲軟跡象的情況下，Fed「未來將謹慎行事，此話強化市場對Fed已經完成升息的預期心理。

小型股周一上漲，羅素2000指數漲約1%，今年以來累計上漲近7%。

GLOBALT Investments高級投資組合經理Tom Martin說：「美股出現了很多不一定有意義的波動。」「我們即將迎接一次非常重要的Fed決策會議，其重要性在於，市場突然認為，他們將在明年初降息。」

「市場近期面臨的最大風險可能只是在經歷了一個月顯著的上漲之後，或需稍作喘息，進行一段時間的盤整，」瑞銀全球財富管理的Jason Draho表示，「市場已經消化很多好消息，而且投資者預計不存在迫在眉睫的下行風險，這確實使市場容易受到哪怕是很微小的失望情緒的影響」。

未來幾天發布的一系列關鍵就業數據，投資人希望尋找有關Fed下一步行動的線索，這可能令近來現平靜跡象的波動率再度上升。交易員普遍預料，美聯儲將在下周的會議上維持利率不變。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，利率期貨市場預期Fed在2024年3月開始降息的可能性為58%。

不過，不少分析師警告，市場過早消化了降息預期。

在紅海南部三艘商船遇襲後，投資人再次擔心以色列和加沙的戰爭會擴大，這加劇了周一的跌勢。

UBER上漲2.2%，該公司上周五宣布將於12月18日成為標普500指數成分股。

Alaska Air Group大跌14%，周日該公司表示將以19億美元(包括債務)收購同業Hawaiian Holdings，Hawaiian Holdings股價幾乎翻了三倍，提振了羅素指數。

Coinbase Global、Riot Platforms和Marathon Digital等加密貨幣相關股上漲5%至9%不等，此前比特幣今年首度突破40,000美元。

星巴克（Starbucks）下跌1.6%，已連續11日下跌，創下1992年上市來最長頹勢，市值蒸發近120億美元。這家連鎖咖啡店最近幾周業績有趨緩之勢。