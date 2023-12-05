快訊

出席COP28 蓋茲：全球升溫難控制在2度內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大摩調降台積目標價

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券指出，由於部分成本未納入計算、定價太保守、折舊加快等因素，台積電明年首季毛利率將掉至百分之五十以下。大摩仍給予台積電「優於大盤」評級，但將目標價從七一八元調降百分之四至六八八元，開啟法人圈調降台積電目標價第一槍，在歐美外資圈中目標價也最低。

受到大摩調降台積電目標價的消息影響，台積電股價昨天波動劇烈，股價開高至五八二元後一路急殺，最低來到五七一元，高低價差十一元。股價最終收在五七四元、下跌五元。

大摩在最新發布的台積電個股報告指出，明年首季台積電毛利率恐將降至僅百分之四十九點五，低於市場預期的百分之五十二點二，也低於今年第四季的約百分之五十三。

不過，大摩仍肯定台積電將受惠於人工智慧（ＡＩ）趨勢、產業周期復甦及技術領先等三大利多。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，由於今年下半年的三奈米毛利率稀釋趨勢，台積電可能沒有考量部分成本，例如化學品及電力成本上漲，或是對三奈米晶圓定價過於保守。大摩的模型最初假設每片晶圓二點三萬美元，對蘋果這樣的大客戶，實際定價可能僅二萬美元。

詹家鴻指出，英特爾的三奈米外包不會如外界報導快速增長，且蘋果iPhone採用二奈米製程可能是在二○二六年，不是二○二五年。因此，在毛利率承壓之後，台積電可能降低資本密集度。詹家鴻預估台積電明年的資本支出將降至二八○億美元，低於市場共識。

詹家鴻認為，台積電在元月法說發布毛利率展望，將使股價短期面臨壓力。

台積電 奈米 大盤

延伸閱讀

大摩：台積電明年第1季毛利率將低於50% 目標價降至688元

台積電台中擴建2奈米廠 議員：將重蹈日本熊本廠覆轍

台積電苗栗再設廠？ 鍾東錦：竹南占天時、地利

台積電降價 聯電、世界先進成苦主？網憂：剛換股的00878該賣了

相關新聞

中獎機率比大樂透高！兩檔新股抽籤紅包還不跟？「這檔」抽中估賺10萬

台股即將進入總統大選、年底作夢行情，有利新股掛牌表現，想趁年底賺一波投資人要注意了，近期又有2檔新股可抽，分別為半導體設備商天虹(6937)以及地板通路商寶陞(2948)。

大摩調降台積目標價

摩根士丹利（大摩）證券指出，由於部分成本未納入計算、定價太保守、折舊加快等因素，台積電明年首季毛利率將掉至百分之五十以下...

就市論勢／先進封測、通訊網路 亮點

全球股市連續四周上漲，激勵市場投資信心，連帶推動台股熱度，大盤自11月初以來已反彈近8.5%，累積漲幅較大，故若無更多利多，預期至年底都會以區間盤整為主。而台股昨（4）日終場加權指數小跌16.87點，收在17,421點，成交量為新台幣3,240億元。

今日最夯股／華城站上所有均線 在手訂單百億「內外通吃」

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

證券商負責人業務座談會 達成56項建議達初步共識

臺灣證券交易所今(4)日舉辦「112年度證券商負責人業務座談會」，現場共計有超過200名證券周邊單位及證券業者的董事長、...

三大法人同步賣超！外資賣52億調節「這3檔」反向ETF居冠

外資今天在台股賣超新台幣52.94億元，賣超元大台灣50反1達4萬542張居冠，其次為華新1萬7386張、台泥1萬428...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。