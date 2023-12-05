摩根士丹利（大摩）證券指出，由於部分成本未納入計算、定價太保守、折舊加快等因素，台積電明年首季毛利率將掉至百分之五十以下。大摩仍給予台積電「優於大盤」評級，但將目標價從七一八元調降百分之四至六八八元，開啟法人圈調降台積電目標價第一槍，在歐美外資圈中目標價也最低。

受到大摩調降台積電目標價的消息影響，台積電股價昨天波動劇烈，股價開高至五八二元後一路急殺，最低來到五七一元，高低價差十一元。股價最終收在五七四元、下跌五元。

大摩在最新發布的台積電個股報告指出，明年首季台積電毛利率恐將降至僅百分之四十九點五，低於市場預期的百分之五十二點二，也低於今年第四季的約百分之五十三。

不過，大摩仍肯定台積電將受惠於人工智慧（ＡＩ）趨勢、產業周期復甦及技術領先等三大利多。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，由於今年下半年的三奈米毛利率稀釋趨勢，台積電可能沒有考量部分成本，例如化學品及電力成本上漲，或是對三奈米晶圓定價過於保守。大摩的模型最初假設每片晶圓二點三萬美元，對蘋果這樣的大客戶，實際定價可能僅二萬美元。

詹家鴻指出，英特爾的三奈米外包不會如外界報導快速增長，且蘋果iPhone採用二奈米製程可能是在二○二六年，不是二○二五年。因此，在毛利率承壓之後，台積電可能降低資本密集度。詹家鴻預估台積電明年的資本支出將降至二八○億美元，低於市場共識。

詹家鴻認為，台積電在元月法說發布毛利率展望，將使股價短期面臨壓力。